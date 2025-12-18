Un zifio apareció en San Clemente del Tuyú e hicieron un gran operativo para rescatarlo: es uno de los cetáceos menos conocidos del mundo

Uno de los cetáceos menos conocidos en el mundo apareció el pasado martes en las costas de una playa céntrica de San Clemente del Tuyú. El zifio -de una especie emparentada con los delfines- estaba herido y varado en la arena, y el equipo de rescate de la Fundación de Mundo Marino realizó un tenso operativo a contrarreloj para salvarlo. Sin embargo, apareció muerto a la mañana siguiente.

El zifio es un cetáceo de mar abierto, por lo que vive lejos de las costas y pasa la mayor parte de su vida en aguas profundas, donde hacen inmersiones extremas para alimentarse, más que nada de calamares y peces. Su comportamiento es muy esquivo: están poco tiempo en la superficie y, por eso, es muy difícil de estudiarlos en su hábitat natural.

Los varamientos de zifios en la costa argentina son extremadamente raros. El médico veterinario de la fundación, Juan Pablo Loureiro, indicó que desde la creación de la institución en 1987 solo registraron cuatro casos de zifios varados.

Su aparición en las costas es muy inusual Fundación Mundo Marino

Por eso mismo es que cuando este cetáceo apareció en una playa céntrica de la ciudad balnearia sorprendió a los especialistas. La fundación recibió un llamado durante la tarde del martes, cerca de las 19.30. Los miembros del equipo de rescate fueron notificados. Aunque se encontraban fuera de servicio y en sus casas, rápidamente comenzaron a organizarse para salvar al cetáceo.

Un grupo fue a la playa para ayudar al animal, mientras que otro fue al Centro de Rescate para buscar las herramientas y el equipamiento necesario. Debido a la baja visibilidad y el gran peso del animal, moverlo no fue fácil. Se trataba de un macho, juvenil, de 4,32 metros de largo y que pesaba aproximadamente una tonelada. Varios integrantes del equipo de rescate tuvieron que sumarse a mover y empujar al animal de forma estratégica para poder regresarlo al mar.

Durante varias horas el equipo intentó continuar con su misión, manteniendo al animal en una zona poco profunda para que pudiera salir por sus propios medios. En cada intento, el animal lograba superar la rompiente y nadar mar adentro, pero luego regresaba a la costa describiendo círculos, un comportamiento habitual en cetáceos que presentan cuadros graves vinculados a varamientos en la costa.

El operativo para rescatar al zifio varado en San Clemente del Tuyú

El responsable del Centro de Rescate de la fundación, Sergio Rodríguez Heredia, explicó el problema que surgió a la hora de regresarlo al mar: “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Eso nos daba un mal pronóstico: habla de un cuadro delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”.

El operativo continuó hasta las 21 que, con grandes esfuerzos de parte del equipo, el zifio logró alejarse mar adentro y se lo perdió de vista. Debido a la falta de visibilidad, no fue posible monitorear su seguimiento en las aguas. El operativo rozó los límites del protocolo de seguridad de la fundación, lo que mostró la valentía del equipo al ponerse en peligro en medio de la oscuridad.

A pesar de que el operativo había parecido exitoso más allá de su dificultad, durante la mañana el zifio fue encontrado sin vida devuelta en la costa durante una recorrida de monitoreo. Era muy cerca de donde había sido asistido la primera vez.

El testimonio de Sergio Rodríguez Heredia

“Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”, lamentó Rodríguez Heredia.

El cuerpo del animal fue trasladado al Centro de Rescate, donde se realizó una necropsia y toma de muestras. Los resultados preliminares de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata revelaron que tenía un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal. Desde la fundación remarcaron que esta condición previa habría sido determinante para su muerte.

“Lo rescatable es que es una especie que puede dar mucho valor científico porque son animales muy pocos conocidos y de poca frecuencia. Estamos tratando de hacer todos los estudios correspondientes para saber qué especie es. Y además queremos ver si hay alguna manera de determinar sus causas de muerte. Hicimos todo lo posible, poniendo el riesgo la vida de nuestros compañeros, pero nuestra visión siempre va a ser poner el cuerpo y estar al lado del animal que nos necesita”, cerró Rodríguez Heredia.