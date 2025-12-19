Quién es Paola Espíndola, la argentina apuñalada por su pareja en Italia

Paola Espíndola, una argentina de 24 años, fue víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, Alejo Grisetti (25), en un hotel de Italia, en el que ambos habían sido contratados para trabajar durante la temporada de invierno.

Para poder sobrevivir al ataque, Espíndola se lanzó por las escaleras. Debido a las 20 puñaladas en distintas partes de su cuerpo que recibió por parte de este hombre y los posteriores golpes a raíz de la caída, la joven fue operada y se encuentra fuera de peligro.

Quién es Paola Espíndola

La mujer tiene 24 años, es oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos -al igual que el agresor- y se mudó a Italia el 28 de enero de este año para trabajar junto a su pareja, con quien se casó.

A fines de noviembre, Espíndola comenzó a trabajar en un establecimiento hotelero ubicado en Campo Carlo Magno, en los Alpes italianos, dentro de la provincia de Trento.

Previo a su mudanza a Italia, la joven vivió un tiempo en Buenos Aires y trabajó en un centro de tratamientos estéticos ubicado en el barrio porteño de Mataderos. “Estar donde puedo ser”, tiene escrito en su bio de Instagram.

El ataque

La agresión ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre dentro del hotel donde ella trabajaba de los Alpes italianos. Ese día, Espíndola se encontraba desayunando cuando fue sorprendida por Grisetti.

“La agarró por la espalda y le dio una primera puñalada en el pecho”, relató su hermana, Maira Espíndola, el miércoles en diálogo con Radio Net. Luego, continuó: “El resto de las puñaladas fueron en los brazos y la espalda”.

Herida y ensangrentada, la joven logró huir. Bajó un piso caminando por las escaleras y el siguiente se arrojó para escapar. “Ella sale corriendo por las escaleras. Siempre estuvo consciente”, explicó su hermana.

Personal del hotel advirtió la gravedad de la situación y dio aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, efectivos de la comisaría de Madonna di Campiglio llegaron al lugar.

Espíndola fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara de Trento, donde fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Grisetti, en tanto, fue trasladado al mismo hospital por heridas leves. “Un testigo dijo que se autolesionó. Solamente le dieron tres puntos en el abdomen”, afirmó la hermana de la víctima. Tras recibir el alta, el joven fue detenido e imputado por el delito de tentativa de homicidio. El juez de instrucción Enrico Borrelli será el encargado de tomarle declaración. En la investigación interviene también la fiscal Nadia La Femina.

Según su hermana, Paola se encontraba bajo un fuerte control por parte de su esposo. “Ella no pudo escapar. Tenía el control de su celular. Buscó salir de esta situación, pero estaban en un pueblo tan chiquito que no había forma”, detalló.

Maira también reveló que su hermana había pedido ayuda días antes del ataque. “Se animó a hablar con la gente del hotel. Pidió ayuda. Les dijo que la querían matar”, relató y dijo que el establecimiento había acordado trasladar a Grisetti a otro hotel. “Quedaron en eso el martes pasado. El día miércoles, pensando que él ya no estaba, Paola salió a trabajar. Y esta persona estaba escondida, esperándola para atacarla”, marcó.