¿Qué es una hiporrespuesta? Dudas de infectólogos por una recomendación de Carla Vizzotti sobre una cuarta dosis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó hoy que la Argentina brindará la posibilidad de “una cuarta dosis” para la inmunización contra el coronavirus Covid-19 para aquellas personas que tengan que viajar a países que no incluyen a la Sputnik-V entre las vacunas autorizadas, debido a que no fue aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Gobierno dará un inmunizante extra de las vacunas que sí están aprobadas por la OMS.

En medio del anuncio, que hizo a través de una entrevista radial, la titular de la cartera sanitaria aclaró que el ministerio que dirige “no recomienda” esta aplicación y que la persona deberá firmar un consentimiento ante la posibilidad de que la dosis extra les genere una “hiporrespuesta”.

En la entrevista con Radio con Vos, la ministra recordó que el año pasado, en el arranque de la vacunación en el país, había dicho: “No recomendamos irse a algún lugar y darse una vacuna y después recibir otra acá. Viajaban por una vacuna y volvían y se daban otra, no lo recomendamos por una cuestión sanitaria. Sabemos que el sobreestímulo puede dar hiporrespuesta. No es una recomendación recibir una vacuna por las dudas ni demás ”.

LA NACION consultó a tres expertos en infectología e inmunología que explicaron qué es la hiporrespuesta, pero aseguraron que no hay evidencia científica actual que avale los dichos de la ministra sobre el riesgo que implica recibir una cuarta dosis contra el SARS-CoV-2.

“Lo que dice la ministra es especulativo porque no se aclara qué dosis extras se darán a las personas que quieran viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos o Europa. La hiporrespuesta significa que cuando una persona recibe muchas dosis de una misma vacuna puede llegar a un momento en el que el sistema inmune se sature. Pero esto no se ha visto, en forma sistemática, con las vacunas habituales. Además, no hay ningún paper publicado en el mundo que aborde el tema de la hiporrespuesta en vacunas contra la Covid”, dijo a LA NACION Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

En tanto, Elena Obieta, médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo a LA NACION: “En vacunología hay dos definiciones de hiporrespuesta. Una es hipotonía e hiporrespuesta (EHH) que se ve en los lactantes después de algunas vacunas, como la de meningococo B... creo que la Ministra no se refiriese a eso, se refiere a algunos trabajos en otras vacunas en las que se explica que si no se respeta el intervalo suficiente, podría haber una reducción en la respuesta del sistema inmune”.

“Por otro lado, no hay demasiada evidencia que asegure que darte una cuarta dosis te mejora la condición inmunológica contra la Covid-19 . De hecho, algunos trabajos que leí dicen que no suma ni resta demasiado. No es que por tener cuatro dosis se va a responder mejor y estés más cubierto. Por eso, creo que se pide el consentimiento informado”, cerró la infectóloga.

El tercer experto consultado por este medio fue Jerónimo Cello, bioquímico argentino investigador del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Escuela de Medicina Stony Brook University (Nueva York), que explicó: “Lo que está queriendo decir es que una cuarta dosis podría provocar un agotamiento del sistema inmune y esto lleva a que no tenga una respuesta óptima la siguiente vez que se encuentre con el virus. Pero para decir eso, tendría que basarse en alguna información científica. Hasta ahora eso no se sabe. Incluso, algunas personas inmunodeficientes recibieron una cuarta dosis y tuvieron buena respuesta. Pero no sabemos en qué se basa para hacer esa afirmación”.

Cello agregó: “Esta afirmación de la hiporrespuesta se debería haber aclarado y fundamentado más. Acá solo se supone que se podría dar un sobreestimulo al sistema inmune que, en un determinado momento, no tiene respuesta. Es como que agotás la capacidad del sistema inmune de responder. Pero, reitero, no sabemos en qué se basa la afirmación. Es algo que se expone en un plano teórico”.

Tras charlas con los tres expertos, LA NACION consultó al Ministerio de Salud, desde donde aclararon los dichos de Vizzotti: “La Ministra dijo que algunas vacunas, en algunos momentos , tienen un fenómeno de hiporrespuesta y como no hay información, ni evidencia en el caso de las vacunas contra la Covid-19, lo que hacemos es indicar cuándo corresponde y que, en este caso, no es una decisión sanitaria y es una decisión personal ”.

Los requisitos para la cuarta dosis

Por la tarde se conoció el memorándum que lleva las firmas de Hugo Arturo Feraud, Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y de Juan Manuel Castelli, Subsecretario de Estrategias sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, y que se titula: “Consideraciones para la habilitación de vacunación contra Covid-19 para viajeros”. Allí se explayan cuáles serán los requisitos que se deberán cumplir para acceder a la cuarta dosis.

“Conociendo que es una demanda de la sociedad el acceso a un esquema completo contra Covid-19 con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud a los fines de poder viajar a los países que así lo solicitan”, se decidió este cambio.

Para viajar con cuarta dosis se deberán acreditar:

Razones laborales

Humanitarias

Académicas

Religiosas

Recreativas

“Toda aquella persona perteneciente a la población objetivo que por decisión personal solicite la aplicación de dosis de vacunas contra Covid-19 para cumplimentar las condiciones establecidas en el país de destino, deberá presentar la documentación que acredite el viaje, hacerlo con la antelación suficiente para cumplir con el intervalo mínimo de aplicación de dosis establecidos en los lineamientos técnicos y firmar un consentimiento informado donde estará explicitada esta condición”, detallaron en el memorándum entregado a las provincias.

Un dato que no había sido informado por Vizzotti y que no se detalla en el documento de Feraud y Castelli es el que se refiere al “intervalo” que se debe esperar para recibir la cuarta dosis. Ante la consulta de LA NACION, fuentes sanitarias indicaron que el período mínimo entre la tercera y la cuarta dosis es de cuatro semanas.