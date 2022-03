Sputnik V: quiénes podrán pedir la cuarta dosis de otra vacuna para viajar

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que el gobierno nacional habilitará una cuarta dosis para los argentinos que necesiten viajar al exterior y tengan dos aplicaciones de la vacuna Sputnik V. El anuncio está vinculado con que muchos países no aceptan la dosis fabricada por el Instituto Gamaleya, porque aún no fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos avalando la cuarta dosis en personas que necesiten viajar presentando, por supuesto, el pasaje, por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas”, enumeró la ministra en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, aseguró que “desde la Argentina, como tenemos stock de vacunas, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS” para que aquellas personas que van a viajar a países que no reconocen la vacuna rusa puedan hacerlo.

Además, la ministra explicó algunos de los requisitos que deberán acreditar quienes necesiten esta dosis extra, además de cumplir intervalos mínimos entre dosis y probar que se va a viajar.

Por la tarde se conoció el memorándum que lleva las firmas de Hugo Arturo Feraud, Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y de Juan Manuel Castelli, Subsecretario de Estrategias sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, y que se titula: “Consideraciones para la habilitación de vacunación contra Covid-19 para viajeros”. Allí se explayan en cuáles serán los requisitos que se deberán cumplir para acceder a la cuarta dosis.

“Conociendo que es una demanda de la sociedad el acceso a un esquema completo contra Covid-19 con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud a los fines de poder viajar a los países que así lo solicitan”, se decidió este cambio.

Para viajar con cuarta dosis se deberán acreditar:

Razones laborales

Humanitarias

Académicas

Religiosas

Recreativas

“Toda aquella persona perteneciente a la población objetivo que por decisión personal solicite la aplicación de dosis de vacunas contra Covid-19 para cumplimentar las condiciones establecidas en el país de destino, deberá presentar la documentación que acredite el viaje, hacerlo con la antelación suficiente para cumplir con el intervalo mínimo de aplicación de dosis establecidos en los lineamientos técnicos y firmar un consentimiento informado donde estará explicitada esta condición”, detallaron en el memorándum.

Un dato que no había sido informado por Vizzotti y que no se detalla en el documento de Feraud y Castelli es el que se refiere al “intervalo” que se debe esperar para recibir la cuarta dosis.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes sanitarias indicaron que el período mínimo entre la tercera y la cuarta dosis es de cuatro semanas.

Vizzotti defendió a Gamaleya y dijo que la guerra atrasó la aprobación

Durante la entrevista radial, Vizzotti explicó que la decisión se había tomado, en parte, por la demora de la aprobación por parte de la OMS a la Sputnik-V a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

La ministra destacó que el Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V, “presentó los más de 800 documentos que le había solicitado (la OMS) y estaba pautada la visita” para que la organización evaluara la aprobación “de emergencia” de la vacuna Sputnik, pero explicó que dicho encuentro se suspendió por el conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania.

“No es que Europa no apruebe la Sputnik”, dijo . “Estamos en contacto con la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentó más de 800 documentos que se le había solicitado y estaba programada la visita de la inspección. Por la guerra se posterga y eso es lo que genera la complicación de los viajes. Debido a que esto, que iba a suceder a fines de febrero, estamos avalando la cuarta dosis para quienes tengan que viajar”, detalló.

“Es un inconveniente no sanitario, es un inconveniente de una decisión de países que no aceptan una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad. Pero la gente no tiene la culpa y como en la Argentina tenemos un stock de vacunas, habilitamos la dosis habilitada por la OMS“, dijo.

En otro orden, la ministra recordó que en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus se está convocando a una dosis de refuerzo, que sería una cuarta, a personas mayores de “50 años que se aplicaron la vacuna Sinopharm y a mayores de 3 años inmunodeprimidos”.