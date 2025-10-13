“Que no se generen mitos”: el impactante templo que los mormones estrenan en Bahía Blanca y se puede visitar

BAHÍA BLANCA.– Inmaculado luce todo el perímetro de este predio de amplios e impactantes jardines que abarca casi cuatro manzanas. Y, en el centro del lote, la construcción imponente en diseño y presencia que acaba de abrir sus puertas por primera vez al público. Es el quinto templo en la Argentina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que, con más de 2200 metros cubiertos y más de 30 metros de altura en su pináculo, está listo para recibir y dar respuestas a una comunidad de más de 8000 fieles en esta ciudad y más de 80.000 entre el sur y el centro de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

La obra la anunció en abril de 2020 Russell Nelson, último y recientemente fallecido líder mundial de la congregación, durante el desarrollo de la 190ª Conferencia General de esta iglesia. Se abrieron cimientos en 2022 y, poco más de tres años después, ya está en pie la edificación completa.

El templo mormón de Bahía Blanca

En el medio, se vivió por aquí un trágico temporal de viento que costó 13 vidas por el derrumbe de la instalaciones del Club Bahiense del Sur y, en marzo pasado, una inundación histórica que provocó 16 muertes. Los trabajos en esas tierras adquiridas a la Cooperativa Obrera por los popularmente conocidos como mormones nunca se detuvieron.

“Es el primer templo que no está en una ciudad capital”, aclara Alfredo Salas, responsable de Relaciones Institucionales de esta iglesia que en el país tiene más de 500.000 miembros. Hasta esta inauguración tenían establecidas cuatro sedes superiores en Buenos Aires, Córdoba, Salta y Mendoza; las dos últimas, inauguradas el año pasado y muy similares a esta que se acaba de habilitar en Bahía Blanca.

La primera recorrida, a primera hora de este lunes, fue para los medios de prensa. Hasta el miércoles se repetirán las visitas con contingentes de invitados. Y, desde este jueves hasta el 1° de noviembre, será con acceso amplio para quienes quieran recorrer estas instalaciones que llevan diseño de la arquitecta Tanya Davis.

El bautisterio Gentileza

“Todos podrán recorrer el templo para que no se generen mitos, que vean que no hay misterios”, destacó Salas a LA NACION y anticipó recorridas por las distintas dependencias que se organizarán por grupos, de lunes a sábados. La consagración del templo está prevista para el próximo 23 de noviembre y estará a cargo del elder Ulisses Soares, del Cuórum de los Doce Apóstoles.

Bahía Blanca tiene 13 congregaciones con sus correspondientes capillas, que son el punto de encuentro y celebración de la comunidad. Los templos, en cambio, tienen dentro de esta religión una importancia mayor que implica algunas exigencias para que un feligrés pueda acceder.

“Ni siquiera los miembros de la iglesia podemos ingresar si no estamos preparados, si no somos dignos”, aclaró Salas sobre esa instancia previa por la que deben transitar hasta llegar hasta estos espacios, donde además se celebran pasos importantes. Por ejemplo, el matrimonio, que si bien implica un vínculo de cónyuges hasta que la muerte los separe, en estos templos se sella una unión por la eternidad. También, la promesa de unidad familiar, con el denominado “sellamiento” de hijos a padres.

La sala de sellamiento Gentileza

La inversión económica que demandó esta construcción no se informó, pero se aclaró que los recursos para este y otros edificios de esta comunidad religiosa parten de donaciones particulares. “Hay una generosidad de todo el mundo para que los lugares que menos recursos tienen no sientan diferencias”, sostuvo Salas.

La Argentina es uno de los países con mayor cantidad de miembros dentro de la comunidad dentro del continente americano, superada por México y Brasil. En el mundo hay 17,5 millones de mormones. Si bien Estados Unidos fue su cuna, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días hoy encuentra mayor presencia en los países de habla hispana.

La obra

En la presentación que se hizo de esta obra se destacó una fachada en base de granito gris y piedra tallada, más un friso en el que se destacan ondas que refieren al frente costero que tiene Bahía Blanca. Incluye espacios para alojamiento de líderes religiosos y también de miembros de la comunidad que llegan y necesitan hospedaje.

Templo mormón de Bahía Blanca Gentileza

“Solo se tienen que ocupar de venir hasta aquí”, dijo Salas sobre la disponibilidad de una construcción auxiliar al templo para que hasta 80 personas se alojen de manera simultánea y tengan lo necesario para pernoctar y ducharse. Los otros dos templos inaugurados el año pasado tienen esas mismas comodidades.

La presencia de más templos representa, se destacó, una alternativa para los miembros de esta iglesia que, hasta las últimas inauguraciones, debían optar por las sedes de la Capital y Córdoba.

Se destacan en Bahía Blanca un diseño con vitrales artísticos, puertas de enormes dimensiones por altura y espesor, herrajes de bronce, fuerte presencia de molduras, mobiliario de estilo y decenas de obras de arte. Entre ellas, tres originales: dos llevan la firma del argentino Oscar Campos y una tercera, del artista David Meikle.

Vitrales del templo mormón de Bahía Blanca Gentileza

La altura máxima se da en lo que asoma como una nave central. En realidad, ese espacio puertas adentro está ocupado por una serie de dependencias y salones destinados para las distintas ceremonias que se desarrollan: ordenanza por eternidad del matrimonio, los sellamientos familiares y el bautismo, para el que se dispuso una pila bautismal, rodeada a sus pies por bueyes. “Es para los antepasados fallecidos que no tuvieron la oportunidad de tener su bautismo cuando estuvieron en vida”, explicó Salas a LA NACION.

Antecedentes

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nació en 1830, en Estados Unidos. Sus primeros misioneros llegaron a la Argentina casi un siglo después y en Bahía Blanca hay registros de la primera presencia de la comunidad a partir de 1938.

La primera capilla aquí se construyó en la zona de las calles Vicente López y Charlone, en 1964. Nació pensada en los bahienses, pero pronto se convirtió en referencia para una comunidad que ya se extendía en el extremo norte de la Patagonia. En la década de 1980 se creó la llamada Misión Bahía Blanca–Argentina, unidad que entonces coordinaría a más de 200 misioneros en el sur bonaerense.

El último líder mundial de esta comunidad fue Russell Nelson, un cirujano cardiovascular que murió a fines de septiembre pasado, con 101 años. La sucesión en esta iglesia no se da por votación, sino que el cargo deriva hacia el apóstol con más antigüedad en el oficio. Todavía no se lo ha anunciado oficialmente, pero el lugar sería para el elder Dallin Oaks, de 93 años, presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia del condado de Utah, en Estados Unidos.