Qué pasa con los vuelos este viernes 24 de octubre

La operatividad aérea registra algunas complicaciones este viernes por la mañana. Pilotos de Aerolíneas Argentinas, agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizan una asamblea que genera demoras y cancelaciones en los vuelos. La medida de fuerza, que se desarrolla en un contexto de fuerte tormenta en la Ciudad y el AMBA, se extenderá durante cuatro horas.

Cuál es la situación de los vuelos este viernes

La protesta gremial se realiza desde las seis hasta las diez de la mañana. Según información de la compañía, la medida de fuerza impacta directamente sobre la programación. Se estima que cerca de 60 vuelos podrán registrar demoras y así afectar a 7000 pasajeros.

La protesta fue convocada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

La alteración en el servicio, de acuerdo con el sindicato, podría prolongarse. La entidad advirtió que el reordenamiento de las operaciones por ocho aviones dejados en tierra días atrás complica la programación. Por esta razón, las alteraciones podrían durar “varios días”.

Desde Aerolíneas Argentinas se emitieron una serie de recomendaciones para los usuarios con viajes programados entre las 5:30 y las 11:30 de este viernes. La empresa pidió verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

También sugirió revisar la última información disponible en la web de la terminal aeroportuaria correspondiente. Para consultas o gestiones, los pasajeros pueden contactarse con el WhatsApp de la compañía (+54 114 940 4798) durante las veinticuatro horas.

Se estima que la asamblea gremial afecta a cerca de 60 vuelos y 7000 pasajeros

Qué reclaman los pilotos

El gremio APLA exige respuestas de la empresa a una serie de reclamos laborales. La principal demanda se centra en mejoras en los salarios, ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. El conflicto salarial se reactivó con el vencimiento de la última paritaria en agosto.

El sindicato sumó a sus quejas la situación de la flota. En un comunicado, se refirieron a las fallas en los motores de los aviones B737, incidente que obligó a dejar ocho aeronaves en tierra. Los pilotos atribuyeron este problema a una “falta de previsión” por parte de la empresa.

Ocho aeronaves de la compañía fueron dejadas en tierra por problemas técnicos JUAN MABROMATA - AFP

El texto de la convocatoria gremial concluye con una advertencia a la conducción de la compañía, presidida por Fabián Lombardo. “Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”, afirmaron.

Cuál es la postura de Aerolíneas Argentinas

La línea de bandera comunicó a LA NACION su posición frente a la medida gremial. Desde la empresa indicaron que la decisión de los pilotos “no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía”. Subrayaron que la asamblea se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas “logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

La compañía aseguró que acciones como esta dañan la confianza de los pasajeros, a quienes considera el principal capital de la empresa. “Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector”, agregaron.

La empresa, presidida por Fabián Lombardo, lamentó los inconvenientes generados Ricardo Pristupluk

Los antecedentes recientes de esta medida

Esta asamblea es una continuación de un plan de lucha sindical. La última medida de fuerza de APLA ocurrió el pasado 9 de octubre. En esa oportunidad, el gremio ya había anunciado que la protesta se reactivaría este viernes si no había avances en la negociación salarial.

El Gobierno nacional tenía la facultad de dictar la conciliación obligatoria para garantizar la normal operación de los vuelos. Fuentes del sector aéreo señalaron que la decisión de no aplicarla podría responder a una estrategia. Una eventual conciliación podría derivar en la convocatoria de un paro de mayor envergadura por parte de APLA si el conflicto persiste.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.