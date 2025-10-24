Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por viento y viento zonda para este viernes 24 de octubre

Tras una semana con temperaturas elevadas en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un cambio de tiempo significativo comenzó a desarrollarse desde este jueves y se consolidará durante los próximos días, con un descenso marcado de las temperaturas y un importante fenómeno de tormentas.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este viernes habrá 19 provincias afectadas por alertas ante posibles tormentas, viento y viento zonda. Este nivel de advertencia implica, de acuerdo con el SMN, “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo indicó que rige alerta naranja por tormenta en el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. En esa zona se prevé que el área sea afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 24 de octubre SMN

A su vez, se emitió una alerta amarilla por tormentas para Chaco, el norte de Santiago del Estero, el este de Salta, el sudoeste de Corrientes, la ciudad de Buenos Aires y el centro de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el centro y norte de San Luis, el este de La Rioja, el este de Catamarca y Tucumán. En esas áreas podrían registrarse lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros, que también pueden ser superados de forma localizada.

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento para Chaco, Formosa, el este de Salta, el este de La Rioja, el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. En esas zonas del norte argentino se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Por otro lado, sobre el Río de la Plata, durante el sábado 25 se esperan vientos del sector sur con velocidades similares y ráfagas del mismo orden. En la zona patagónica, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 85 kilómetros por hora.

Por último, rige una alerta amarilla por viento zonda en el este de San Juan y una franja del noroeste de Mendoza. Allí se prevé la ocurrencia de viento zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.

El SMN pronosticó tormentas fuertes para varias provincias del país Windy

Por otra parte, el SMN recomienda, frente a la alerta naranja por tormenta, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, se aconseja permanecer dentro del vehículo y evitar circular por calles inundadas. Si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas, se debe cortar el suministro eléctrico. También aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para la alerta amarilla por viento, llama a evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer. Es importante buscar resguardo bajo techo y contar con una mochila de emergencia ante posibles contingencias.

En relación con la alerta amarilla por viento zonda, se recomienda asegurar los objetos sueltos, mantenerse alejado de los árboles, no estacionar vehículos debajo de ellos y mantener los hogares lo más cerrados posible. Si alguien resulta afectado por este fenómeno, se debe contactar de inmediato a los organismos de emergencia locales.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 23°C. Durante la mañana y el mediodía se esperan tormentas fuertes, mientras que hacia la tarde y la noche las precipitaciones serán más aisladas. La probabilidad de lluvia alcanzará el 70% durante toda la jornada. Para el sábado se anticipan condiciones similares hasta el mediodía, con mejoras hacia la tarde y un domingo más estable.

En la provincia de Buenos Aires el pronóstico es semejante, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 23°C. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante la mañana y el mediodía, con predominio del sector norte y precipitaciones generalizadas en gran parte del territorio.

En el resto del país, la temperatura rondará los 28°C en Córdoba, 33°C en Tucumán, 22°C en Santa Fe, 22°C en Entre Ríos, 33°C en Jujuy, 31°C en Salta, 32°C en Misiones, 31°C en La Rioja, 38°C en Santiago del Estero, 21°C en San Luis, 26°C en San Juan, 21°C en Mendoza, 19°C en Río Negro, 20°C en Chubut y 12°C en Santa Cruz.