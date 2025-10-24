Qué pasó con la Bandana Lourdes Fernández y qué se sabe de la denuncia de violencia de género hoy, viernes 24 de octubre

La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida sobre todo por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hacía tres semanas. En sede policial dijo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género y acusó a Leandro García Gómez, su expareja.

Este jueves por la noche, después de horas de misterio en torno a su paradero, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la encontró en el departamento de García Gómez. Más tarde, detuvieron al hombre en medio de acusaciones por violencia de género.

Lourdes al momento de ser hallada y en una imagen de archivo, junto a su expareja

La historia de Virginia da Cunha

Virginia da Cunha, otra de las integrantes de Bandana, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre la situación de Lourdes. “Sabíamos que estaba con él”, escribió la cantante, en referencia a García Gómez.

La historia que Virginia da Cunha subió a Instagram

Cómo está Lourdes

Según pudo saber LA NACION a partir de fuentes del Ministerio de Salud porteño, la Bandana recibió el alta del Hospital Fernández durante la madrugada del viernes, sin ninguna sintomatología. Por otro lado, su ex fue imputado por privación ilegal de la libertad.

La detención de su ex

El jueves por la tarde, García Gómez facilitó el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento. En ese momento la fiscalía todavía no había dado la orden de allanamiento.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Por la noche, y durante el allanamiento, Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Más tarde fue trasladado hacia la dependencia judicial. Según informó TN, el empresario fue llevado a la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas, donde quedaría detenido hasta que se defina su situación judicial.

La denuncia de la madre de Lourdes

El testimonio de la mamá de Lourdes al radicar la denuncia por la desaparición de su hija

Cómo fue el operativo

Los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186.

“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron. En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME.

Finalmente, pasadas las 22.30, la cantante fue trasladada al hospital Fernández para ser atendida. Según reportó América TV, al dejar el departamento se la pudo ver con dificultades para caminar y habría requerido la asistencia de los ambulancieros.