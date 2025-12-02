Qué pasa si me baño con agua con alto nivel de arsénico, según un experto

Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde brindó detalles acerca de cómo afecta la presencia del elemento detectado en nuestra vida diaria
3 minutos de lectura
Luego de que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentara un relevamiento de su sistema de monitoreo de recursos hídricos mediante un mapa de arsénico, Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ y dio detalles acerca de cómo afecta la presencia del elemento detectado en nuestra vida diaria.
En ese contexto, intentó llevar calma a los porteños tras los resultados publicados: “No está en las aguas del río, es decir, las aguas potables. El agua de tu canilla, si estás en Capital Federal, no tiene arsénico”, al tiempo que alertó: “El problema es en los lugares de la República Argentina, donde el ITBA midió el arsénico”.
Qué pasa si estoy en un lugar con alto nivel de arsénico y me baño
El rojo es el color que representa un nivel mayor a 50 ppb -partes por billón-, amarillo medio (10 ppb - 50 ppb) y verde es lo ideal (menos de 10 ppb).
Tartaglione advirtió: “En la salud tiene relación con enfermedades cardiovasculares. El arsénico produce una inflamación de los vasos, y aumenta las posibilidades de tener infartos y ACV”.
“Si estás en la zona roja, es grave”, alertó, y afirmó: “También impacta sobre la piel, favorece el cáncer de piel. Sugiero que saquen una muestra de agua y la lleven a analizar”.
Por último, el experto subrayó que el arsénico es peligroso en caso de consumo vía oral; sin embargo, al no absorberse a través de la piel, no hay riesgos al bañarse.
Localidades de Buenos Aires con altos niveles de arsénico en el agua
Zonas rojas:
- Longchamps
- Arrecifes
- Cañuelas
- Uribelarrea
- Tres Algarrobos
- O’Higgins
- Chivilcoy
- Belén de Escobar
- Ezeiza
- General Belgrano
- Tres Arroyos
- Suipacha
- San Vicente
- Roque Pérez
- Pergamino
- Nueve de Julio
- Mercedes
- San Miguel del Monte
- Gran Bourg
- Ingeniero Pablo Nogués
- Navarro
- Lobos
- Junín
- Banderaló
- Partido de La Costa
- Punta Médanos
- Nueva Atlantis
- Mar de Ajó
Localidades de Buenos Aires con niveles medios de arsénico en el agua
Zonas amarillas:
- Villa Gesell
- Zárate
- Tandil
- El Talar
- General Pacheco
- San Pedro
- San Nicolás
- San Antonio de Areco
- Bellavista
- San Andrés de Giles
- Azcuénaga
- Villa Ruiz
- Saladillo
- Pilar
- Olavarría
- Pehuajó
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Villarino
- Balcarce
- Baradero
- Hudson
- Bolívar
- Coronel Suárez
- Monte Grande
- Exaltación de la Cruz
- Miramar
- Mar del Plata
- Ituzaingó
- José C. Paz
- González Catán
- La Plata
- Gonnet
- Pontevedra
- Moreno
- Francisco Álvarez
- Necochea
