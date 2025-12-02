Qué pasa si me baño con agua con alto nivel de arsénico, según un experto

Luego de que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentara un relevamiento de su sistema de monitoreo de recursos hídricos mediante un mapa de arsénico, Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ y dio detalles acerca de cómo afecta la presencia del elemento detectado en nuestra vida diaria.

En ese contexto, intentó llevar calma a los porteños tras los resultados publicados: “No está en las aguas del río, es decir, las aguas potables. El agua de tu canilla, si estás en Capital Federal, no tiene arsénico”, al tiempo que alertó: “El problema es en los lugares de la República Argentina, donde el ITBA midió el arsénico”.

Cuales son los distritos mas afectados por el nivel de arsenico en el agua

Qué pasa si estoy en un lugar con alto nivel de arsénico y me baño

El rojo es el color que representa un nivel mayor a 50 ppb -partes por billón-, amarillo medio (10 ppb - 50 ppb) y verde es lo ideal (menos de 10 ppb).

Tartaglione advirtió: “En la salud tiene relación con enfermedades cardiovasculares. El arsénico produce una inflamación de los vasos, y aumenta las posibilidades de tener infartos y ACV”.

“Si estás en la zona roja, es grave”, alertó, y afirmó: “También impacta sobre la piel, favorece el cáncer de piel. Sugiero que saquen una muestra de agua y la lleven a analizar”.

Por último, el experto subrayó que el arsénico es peligroso en caso de consumo vía oral; sin embargo, al no absorberse a través de la piel, no hay riesgos al bañarse.

Localidades de Buenos Aires con altos niveles de arsénico en el agua

Zonas rojas:

Longchamps

Arrecifes

Cañuelas

Uribelarrea

Tres Algarrobos

O’Higgins

Chivilcoy

Belén de Escobar

Ezeiza

General Belgrano

Tres Arroyos

Suipacha

San Vicente

Roque Pérez

Pergamino

Nueve de Julio

Mercedes

San Miguel del Monte

Gran Bourg

Ingeniero Pablo Nogués

Navarro

Lobos

Junín

Banderaló

Partido de La Costa

Punta Médanos

Nueva Atlantis

Mar de Ajó

El componente químico detectado en el agua tiene un origen geológico vinculado a la actividad volcánica de la Cordillera

Localidades de Buenos Aires con niveles medios de arsénico en el agua

Zonas amarillas: