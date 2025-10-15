Qué se sabe de la explosión en el Colegio Guadalupe en Palermo

Cuatro adolescentes sufrieron quemaduras durante un experimento químico en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio de Palermo. El incidente, ocurrido en el marco de una feria de ciencias, involucró la manipulación de alcohol etílico y derivó en la hospitalización de los menores y una madre.

El incidente en el Colegio Guadalupe en Palermo

El suceso ocurrió alrededor de las 10.30 durante la feria de ciencias que se realizaba en el salón de actos del colegio, cuando cuatro adolescentes experimentaban con alcohol etílico. La institución, de propiedad de la Congregación del Verbo Divino Provincia Argentina Sur y sin aporte estatal, cuenta con nivel inicial, primaria y secundaria de jornada simple.

Un alumno presente durante la explosión relató: “La mesa explotó. Estaban haciendo un experimento. El chico se prendió fuego de pies a cabeza. Solo vi que se prendió fuego entero porque estaba al lado mío. Fue tremendo”. El estudiante también denunció la falta de matafuegos en el salón de actos.

El mismo alumno contó que un profesor intentó sofocar las llamas con un guardapolvo, mientras que otro docente se arrojó sobre el joven para protegerlo.

Las víctimas del incidente

El más afectado, Lucas, de 16 años y estudiante de cuarto año, presentó heridas en el pecho y el rostro. Otros dos alumnos, de 13 y 14 años, sufrieron lesiones similares. Una madre también resultó herida con quemaduras en las manos.

Un explosión se produjo en el colegio Guadalupe de Palermo Marcos brindicci

El Ministerio de Salud porteño confirmó el ingreso de Lucas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. “El paciente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica e intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado“, explicaron.

Dos de los pacientes trasladados al Hospital Fernández “presentan quemaduras que afectan aproximadamente el 20% de la superficie corporal y serán derivados al Hospital de Quemados para una atención especializada. El restante presenta lesiones leves y será trasladado a una clínica privada de acuerdo con su cobertura médica”, agregaron.

Testimonios de testigos

María Cornejo, madre de una alumna, declaró al canal de noticias TN: “Durante esa feria de ciencias se hizo el experimento que terminó explotando”. Y añadió: “Uno de los chicos de cuarto año resultó bastante herido, por lo que esto impresionó a todos. Están bastante shockeados. Estamos tratando de calmarlos porque están muy angustiados”. También comentó: “No sabíamos que se iba a hacer este experimento, hubiéramos sugerido que no”, aludiendo a un hecho similar ocurrido días atrás en Pergamino.

Los testigos sostienen que se trató de una explosión Marcos Brindicci

El padre de otro alumno, Mariano, contó que su hijo le dijo que el más afectado fue el adolescente de 16 años. “Hubo una explosión. Fue terrible”, dijo Mariano, según el relato de su hijo.

Nuevas medidas del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de la Ciudad informó que trabaja en un protocolo para minimizar los riesgos de accidentes en ferias de ciencias o experimentos. La ministra Mercedes Miguel firmará una resolución con las nuevas pautas. “Esto no existía antes”, indicaron fuentes del ministerio.

Sobre el incidente en el Colegio Guadalupe, las fuentes del ministerio explicaron que “un experimento con alcohol en pequeños recipientes” fue la causa. “Un error en la manipulación de uno de esos contenedores generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos de secundaria”, agregaron.

Antecedente similar en Pergamino

Explotó un experimento en una feria de Pergamino

Días atrás, durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, la recreación de la erupción de un volcán provocó una explosión con 17 heridos. Una niña de 10 años resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Garrahan, donde permanece internada con cuidados intensivos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.