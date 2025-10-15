Indignación por un boliche que promocionó una fiesta con un video que simula el secuestro de una mujer

Una fuerte polémica se desató en la provincia luego de que el boliche Quattro Club difundiera un video promocional de su fiesta de Halloween en el que se simula el secuestro de una mujer. La pieza audiovisual, publicada en Instagram, fue calificada de “aberrante” y “repugnante” por usuarios y organizaciones que denunciaron que hace apología de la violencia de género.

Horas después, tras fuertes críticas, los organizadores emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas y reconocieron que el contenido “puede interpretarse como una apología de la violencia de género”. Pese al repudio que desató en redes sociales, el spot continúa publicado en la cuenta oficial del local, que solo desactivó los comentarios.

El video muestra a un grupo de hombres armados y con máscaras que interceptan a una joven cuando sale de su vivienda. La obligan a subir a una camioneta y le colocan una bolsa en la cabeza. Mientras es trasladada, la “víctima” grita: “¿A dónde me llevan?”.

La escena continúa con la mujer atada de pies y manos, rodeada por sus captores. Uno de ellos le apunta con un arma mientras ella, visiblemente alterada, mira a cámara y pronuncia la frase final del spot: “Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween… ¿Dónde? En Quattro de verano. Los esperamos.” El video concluye con un plano en el que uno de los “agresores” se prepara para dispararle en la cabeza.

La violencia de las imágenes generó indignación inmediata. Usuarios de Instagram y X (ex Twitter) calificaron la pieza como “aberrante” y “repugnante”. “Qué horror esta publicidad”, “¿Qué habrá pasado por la cabeza de la persona que pensó esto?”, “Triste que a nadie le parezca mal”, “Visibilizar el secuestro como algo natural está mal, es dañoso e irrespetuoso para todas las víctimas”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La publicidad en donde simulan el secuestro de una mujer para promocionar el boliche @QuattroClub

La publicación se conoció en una semana especialmente sensible: en los últimos días, nueve mujeres fueron asesinadas en distintos puntos del país. Entre las víctimas figuran Gabriela Barrios, en Chaco; Daiana Mendieta, en Entre Ríos; Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Córdoba; Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, en Bahía Blanca; y Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, en Florencio Varela.

Ante la ola de críticas, el boliche publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, @quattrocluboficial, en el que expresó:

“Desde la organización del evento, queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales. Nuestro objetivo solamente fue mostrar disfraces y terror con base en la temática del evento ‘Halloween’. Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad.”

Sin embargo, a pesar del comunicado, el video continúa disponible en la plataforma.