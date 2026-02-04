Qué se sabe de la salud de Bastián, a un mes del accidente en La Frontera

Tras casi un mes del accidente en La Frontera de Pinamar, Bastián salió del estado de coma en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI). El hecho ocurrió el 12 de enero en el sector de La Frontera tras la colisión entre una camioneta y el UTV en el que viajaba el menor.

¿Cuál es el estado actual de Bastián?

El niño recuperó la consciencia y reconoció a los familiares que lo acompañaban en la sala de internación. Macarena Collantes, madre del niño, comunicó la novedad a través de sus redes sociales. El cuadro clínico del paciente mostró una estabilización en sus parámetros hemodinámicos durante los últimos diez días.

Collantes emitió un comunicado para detallar el progreso de su hijo. “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, expresó la madre. El despertar del niño sucedió horas después de una cirugía clave para su tratamiento neurológico.

La publicación de Macarena Collantes, la madre de Bastián

Detalles de las intervenciones y el último parte médico

El equipo de especialistas del HIEMI realizó siete operaciones desde el ingreso del menor a la Unidad de Terapia Intensiva. La última intervención quirúrgica resultó exitosa y permitió un avance significativo en su recuperación. El Ministerio de Salud bonaerense informó que el procedimiento consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural.

“La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón”, manifestó Collantes tras la séptima operación. El objetivo médico de esta técnica fue optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo. El paciente continúa bajo observación permanente para evaluar su respuesta neurológica a largo plazo.

Macarena Collantes, habló por primera vez tras el accidente de su hijo en Pinamar

El relato de la madre sobre el momento del impacto

Macarena Collantes se encontraba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al momento del siniestro. La mujer trabaja en un hospital de Moreno y en una carnicería durante la tarde. Según su relato, recibió la noticia mediante una llamada telefónica mientras cumplía su jornada laboral. El contacto provino del celular de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, aunque habló un amigo de la familia.

Por Primera Vez, Habla La Mamá De Bastian No Estoy Enojada Con El Papá

“En el celular, el que me llamaba era Maxi [por Maximiliano Jerez, el padre de Bastián], pero cuando atendí era un amigo. Me dijo: ‘Bastián y Maxi tuvieron un accidente’. Me asusté mucho y me avisó que me iban a venir a buscar”, recordó en diálogo con LN+. La madre viajó a Pinamar junto a su hermana en medio de un clima de incertidumbre absoluta.

“En ese momento, lo primero que pensé fue: ‘Se fracturó’. Porque sé que el papá de Bastián se maneja bien. Pero con el tiempo me di cuenta que había pasado algo importante. Llegamos a Pinamar con mi hermana y ahí todo fue un caos. Bastián no lo vi, porque ya estaba en terapia. Lo vi a Maxi parado en un estado tremendo, me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas”, describió la madre sobre el inicio de la internación.

Las imágenes que muestran cómo quedó el UTV donde viajaba Bastián

Situación judicial de los imputados y el debate por el uso de vehículos

La justicia dictó la imputación por lesiones culposas para el conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del niño. Los vehículos quedaron bajo custodia para la realización de pericias técnicas, donde los investigadores buscan determinar la mecánica del choque y si los rodados que circulaban por la zona cumplían con las normas de seguridad permitidas. La mujer que manejaba el vehículo donde viajaba el menor dio positivo en el test de alcohol en sangre.

El caso derivó en un fallo judicial para suspender toda unidad motorizada en el sector norte de Pinamar. Juan Ibarguren, intendente del municipio, cuestionó la restricción y aseguró que apelará la medida por considerarla perjudicial para el turismo. El jefe comunal defendió la presencia de vehículos en los médanos como una práctica tradicional de la ciudad.

El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, cutionó la medida de suspender toda unidad motorizada en La Frontera Marcelo Aguilar López� - La Nación�

“Es una tradición de hace años; muchos vienen a Pinamar con su Jeep o su 4x4 e ingresan a los paradores. La resolución judicial prohíbe conductas que ya están prohibidas en la normativa vigente, que son las picadas, maniobras peligrosas y circulación en propiedad privada, y ahí no hay ninguna discusión“, declaró Ibarguren. Respecto al incidente de Bastián, el funcionario sostuvo: “Fue un accidente y se podría haber evitado porque Bastián no tenía cinturón de seguridad, pero nosotros hacemos controles en La Frontera y tenemos carriles seguros para circular. La cantidad de accidentes bajó sistemáticamente año a año. Ante algunos que quieren hacer alguna picada, aumentamos todavía más los controles”.

