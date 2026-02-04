Cómo está Bastián, el niño de 8 años que despertó del coma a casi un mes del accidente

Macarena Collantes, su madre, dio detalles del estado de salud del niño después de que abriera los ojos; se encuentra en estado delicado desde el 12 de enero y ya fue operado siete veces
- 3 minutos de lectura'
A tres semanas del accidente y luego de haber sido operado siete veces, Bastián abrió los ojos. El niño de ocho años se encuentra internado en estado delicado desde el 15 de enero en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), en Mar del Plata, tras ser derivado desde Pinamar luego del choque entre un UTV y una camioneta en La Frontera, que lo dejó gravemente herido.
La noticia fue confirmada por Macarena Collantes, su madre, a través de las historias de su cuenta de Instagram: “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, expresó.
Horas antes de que despertara del coma, el menor había sido intervenido en una operación que resultó favorable para su estado de salud. “La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón”, había manifestado su madre en redes sociales.
El parte médico tras la séptima operación
El parte que había emitido el Ministerio de Salud bonaerense había brindado detalles de la séptima operación que se le realizó al menor: “Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.
El mismo reporte dio cuenta de que el paciente llevaba más de diez días “estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva”.
Cómo fue el hecho
El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según información policial, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.
Como consecuencia del impacto, Bastián fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad.
Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico.
Los resultados que arrojaron las pericias toxicológicas
En línea con la investigación del caso, se realizaron pericias toxicológicas sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.
De acuerdo con información obtenida por LA NACION, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 gramos por litro de sangre.
Otras noticias de Pinamar
- 1
El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible
- 2
Qué dice el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño que quedó en estado crítico tras el choque en La Frontera
- 3
Las claves detrás de la baja de casos de dengue y las alertas de los especialistas
- 4
Hay alerta roja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este martes 3 de febrero: las provincias afectadas