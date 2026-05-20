Qué se sabe del cierre de la maternidad del Finochietto

El Sanatorio Finochietto, ubicado en la avenida Córdoba 2678, en el barrio porteño de Palermo, cerró de manera definitiva su servicio de maternidad. La decisión afectó a las áreas de obstetricia y neonatología, sectores que brindaban atención desde la inauguración de la institución médica en 2013.

El establecimiento notificó a sus pacientes sobre este cambio durante el último fin de semana y derivó a las personas afectadas a otros centros de salud de la Ciudad o a las instituciones sugeridas por sus médicos tratantes.

El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad gustavo sosa pinilla

La institución explicó los motivos del cierre a través de un comunicado al que tuvo acceso LA NACION. Según el documento, la decisión obedece a una “readecuación de su modelo asistencial”, la cual busca fortalecer las prestaciones que presentan una mayor demanda en la actualidad. Además, fuentes cercanas al sanatorio confirmaron a este medio que la baja del servicio también responde a una “innegable” caída en la tasa de natalidad en el país, factor que influyó de forma directa en el planeamiento estratégico del lugar.

El espacio físico que ocupaban hasta ahora los servicios de obstetricia y neonatología no quedará en desuso. Según informaron desde la dirección del centro médico, las instalaciones atravesarán un proceso de reconversión.

El Finochietto cerró el servicio de maternidad: notificó a sus pacientes el último fin de semana Lopolo - Shutterstock

El objetivo principal de las autoridades consiste en la instalación de nuevos quirófanos y la creación de Unidades de Cuidados Ambulatorios, conocidas como UCAs, para ampliar la capacidad de atención en otras especialidades clínicas.

De esta manera, el Finochietto ajusta su estructura para priorizar áreas de mayor flujo ambulatorio. Por el momento, el sanatorio continúa con sus actividades habituales en el resto de sus departamentos mientras avanza con el rediseño de su infraestructura para potenciar la atención de los pacientes que requieren cirugías o controles específicos sin internación prolongada en el tradicional predio de Palermo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Eugenia Arribas.