Qué se sabe del cierre de la maternidad del Finochietto
El establecimiento notificó a sus pacientes durante el último fin de semana; cómo continúan las actividades en el nosocomio
- 2 minutos de lectura'
El Sanatorio Finochietto, ubicado en la avenida Córdoba 2678, en el barrio porteño de Palermo, cerró de manera definitiva su servicio de maternidad. La decisión afectó a las áreas de obstetricia y neonatología, sectores que brindaban atención desde la inauguración de la institución médica en 2013.
El establecimiento notificó a sus pacientes sobre este cambio durante el último fin de semana y derivó a las personas afectadas a otros centros de salud de la Ciudad o a las instituciones sugeridas por sus médicos tratantes.
La institución explicó los motivos del cierre a través de un comunicado al que tuvo acceso LA NACION. Según el documento, la decisión obedece a una “readecuación de su modelo asistencial”, la cual busca fortalecer las prestaciones que presentan una mayor demanda en la actualidad. Además, fuentes cercanas al sanatorio confirmaron a este medio que la baja del servicio también responde a una “innegable” caída en la tasa de natalidad en el país, factor que influyó de forma directa en el planeamiento estratégico del lugar.
El espacio físico que ocupaban hasta ahora los servicios de obstetricia y neonatología no quedará en desuso. Según informaron desde la dirección del centro médico, las instalaciones atravesarán un proceso de reconversión.
El objetivo principal de las autoridades consiste en la instalación de nuevos quirófanos y la creación de Unidades de Cuidados Ambulatorios, conocidas como UCAs, para ampliar la capacidad de atención en otras especialidades clínicas.
De esta manera, el Finochietto ajusta su estructura para priorizar áreas de mayor flujo ambulatorio. Por el momento, el sanatorio continúa con sus actividades habituales en el resto de sus departamentos mientras avanza con el rediseño de su infraestructura para potenciar la atención de los pacientes que requieren cirugías o controles específicos sin internación prolongada en el tradicional predio de Palermo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Eugenia Arribas.
Otras noticias de Salud
Entrenamiento integral. Cuál es el ejercicio ideal de pilates que fortalece los músculos a largo plazo
Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos
¿Lo sabias? Los científicos afirman que la cantidad “perfecta” de sueño es en realidad menos de ocho horas
- 1
Alejandro Dolina: “En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse”.
- 2
El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
- 3
Un extraño gusano marino apareció en las costas de Chubut y preocupó a residentes y turistas
- 4
Suben un 50% los casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires y ya hay siete muertos en lo que va del año