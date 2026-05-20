La UIA alertó a Caputo por la “demora en la reactivación”; Boca empató y se complica su Libertadores
Además, la inflación mayorista trepó al 5,2%; buscan aprobar la ley Hojarasca en Diputados; EE.UU. dice que podría llegar a un acuerdo con Irán en los próximos días. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 20 de mayo de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- La Unión Industrial alertó al ministro de Economía por la demora en la reactivación. La central fabril se reunió con Luis Caputo y le transmitió su preocupación por la situación de algunos sectores manufactureros afectados por la apertura comercial y las tasas. La entidad también acercó una serie de propuestas orientadas a mejorar la competitividad y aliviar el llamado “costo argentino”.
- La inflación mayorista dio un salto en abril por efecto del petróleo y llegó al 5,2%. Gran parte de la suba se explica por el encarecimiento del crudo a causa de la guerra en Medio Oriente. El incremento fue resultado de una suba de 5,3% en productos nacionales y de 2,5% en los importados. El acumulado del año es 11,6% y en la interanual 30,8%.
- El oficialismo busca aprobar la ley Hojarasca en Diputados. El proyecto impulsado por el Gobierno propone eliminar o modificar más de 60 normas consideradas obsoletas, inútiles o restrictivas. También intentará aprobar modificaciones al régimen de zonas frías. La oposición convocó a otra sesión una hora más tarde, que quedará postergada si el oficialismo consigue quórum en la primera convocatoria.
- JD Vance anunció que hubo “bastante progreso” en las conversaciones con Irán. El vicepresidente de Estados Unidos sostuvo que el régimen iraní quiere alcanzar un acuerdo y reiteró que la principal exigencia de la Casa Blanca es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear. Trump, por su lado, le dio al régimen un nuevo ultimátum para cerrar un acuerdo en los próximos 2 o 3 días: “Tal vez viernes, sábado, domingo”, dijo el mandatario.
- Boca empató 1-1 con Cruzeiro y complicó su clasificación en la Libertadores. El partido en la Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos terminó con 10 en el visitante, debido a la expulsión de Gerson por una patada a Paredes. Los xeneizes todavía dependen de sí mismos para clasificarse a octavos: queda un último partido contra Universidad Católica.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
- 2
Un extraño gusano marino apareció en las costas de Chubut y preocupó a residentes y turistas
- 3
Gabriel Rolón, psicólogo: “El dolor es más fuerte que la felicidad, porque el recuerdo de un momento feliz y de una ausencia, marca también una falta”
- 4
Una de las iglesias porteñas más antiguas se llenó de grietas y sus autoridades apuntan a obras aledañas