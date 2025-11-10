Qué significa la bandera verde en la playa

Una prueba piloto en la costa de Chubut introducirá un nuevo sistema de señalización para la temporada estival de 2026. La iniciativa, centrada en Playa Unión, dentro del municipio de Rawson, implementará una bandera verde en la playa para regular la práctica de deportes acuáticos. Esta herramienta se suma a los códigos de colores ya conocidos por los bañistas para informar sobre las condiciones del mar.

Cuál es el significado del nuevo banderín

El nuevo indicador comunicará a los visitantes si un sector se encuentra habilitado para la realización de deportes acuáticos. Muchas personas utilizan la temporada de verano para practicar surf, kayak o conducir motos de agua. Estas actividades, por cuestiones de seguridad, no pueden desarrollarse en cualquier área.

La práctica de surf, kayak y el uso de motos de agua serán regulados por la nueva señal

La decisión de colocar el banderín verde quedará a cargo de los guardavidas de cada sector. Ellos evaluarán diversas variables antes de autorizar la práctica. Entre los factores se consideran las condiciones del mar, el estado de la costa y la cantidad de bañistas en el agua.

La presencia de la bandera verde, por lo tanto, funciona como una autorización explícita para que los deportistas puedan usar esa zona del mar sin interferir con la seguridad de las demás personas.

Esta herramienta comenzará su fase de prueba durante el verano de 2026 y, por ahora, su uso se limitará exclusivamente a Playa Unión, sin planes inmediatos de extensión a otros puntos de la Costa Atlántica argentina.

La prueba piloto se realizará en Playa Unión, Chubut, durante el verano de 2026 Captura Google Maps

Cómo funcionará el sistema en Playa Unión

Luis “Dungui” Torres, jefe del Cuerpo de Guardavidas local, ofreció detalles sobre la implementación al diario local Jornada. Torres explicó que esta novedad se complementa con otra modificación en la playa chubutense. “Este año la característica que se da es que hemos ampliado la zona de deportes náuticos”, anunció el funcionario y detalló que se sumaron dos puestos más en dirección al norte.

El área designada para la práctica permanente de estas actividades se extenderá desde la escollera chica hasta la Plaza de los Inmigrantes. Fuera de esa zona, los guardavidas determinarán la viabilidad del uso del espacio. Es en este contexto donde el banderín verde adquiere su función principal.

“Cuando la bandera verde esté puesta, va a ser permitido el deporte náutico”, afirmó Torres. El jefe de guardavidas también aclaró el procedimiento para su retiro: “Cuando la bandera se saque es porque hay mucha gente o ya hay gente que corre peligro por alguna tabla o algo, entonces se va a sacar la bandera y ahí el deportista deberá retirarse a su zona”.

Cuándo comienzan las vacaciones de verano

La planificación de la temporada estival se vincula directamente con el final del ciclo lectivo. La fecha de finalización de clases en 2025 varía según cada provincia, ya que los distritos poseen autonomía para definir sus calendarios.

El cronograma de cierre del año escolar 2025 es el siguiente:

El calendario escolar 2025 establece que el fin de clases en Buenos Aires es el 22 de diciembre

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

19 de diciembre Catamarca: 12 de diciembre

12 de diciembre Chaco: 19 de diciembre

19 de diciembre Chubut: 19 de diciembre

19 de diciembre Córdoba: 19 de diciembre

19 de diciembre Corrientes: 19 de diciembre

19 de diciembre Entre Ríos: 19 de diciembre

19 de diciembre Formosa: 19 de diciembre

19 de diciembre Jujuy: 12 de diciembre

12 de diciembre La Pampa: 26 de diciembre

26 de diciembre La Rioja: 19 de diciembre

19 de diciembre Mendoza: 19 de diciembre

19 de diciembre Misiones: 22 de diciembre

22 de diciembre Neuquén: 19 de diciembre

19 de diciembre Río Negro: 19 de diciembre

19 de diciembre Salta: 22 de diciembre

22 de diciembre San Juan: 19 de diciembre

19 de diciembre San Luis: 19 de diciembre

19 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 12 de diciembre

12 de diciembre Santiago del Estero: 19 de diciembre

19 de diciembre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

