Un especialista explica por qué es malo para la salud hacer zapping o scrollear mientras comés

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El médico Jorge Tartaglione sostuvo la importancia de conservar “el ritual de la comida”; “Dejar el celular es un desafío que debemos afrontar”, apuntó en LN+
- 2 minutos de lectura'
“Comé despacio, tomate tu tiempo: concentrate en la comida”. A partir de esa sugerencia, el médico Jorge Tartaglione desentrañó en el piso de LN+ el impacto que tiene sobre la salud un mal hábito de la época: scrollear con el teléfono celular mientras comemos.
“No tenés registro de lo que estás comiendo y afecta la digestión porque comés mucho, más rápido de lo que podés”, explicó el médico. En palabras del profesional, “scrollear con el celular nos hace comer entre un 10% y un 25% más”.
Consultado sobre las formas de debilitar este mal hábito, Tartaglione graficó: “Si estás desayunando, almorzando o picando algo y ves la tele, no tenés que hacer zapping: tenés que quedarte en un mismo canal”. A partir de esa práctica, se agudiza la concentración.
“A lo malo de utilizar el celular, en muchos casos también se suma el hecho de comer de parado. A quienes hacen esto, les pido: siéntense, preparen la mesa. La comida es un ritual que se debe respetar”, reflexionó el especialista.
“Si bien dejar el celular mientras comemos puede resultar un desafío, es algo que debemos afrontar para mejorar nuestra alimentación y calidad de vida”, remató Tartaglione.
Los snacks deportivos, un hábito saludable
“Tu corazón te lo va a agradecer bocado a bocado”. Eso afirmó Jorge Tartaglione en otro intercambio con LN+, donde habló sobre los “snacks” deportivos para las personas que no tienen tiempo de hacer ejercicio. “Lo único que está comprobado que hace bien a la salud es la actividad física. Es el mejor medicamento y vacuna”, anticipó.
En esa misma línea, el especialista indicó: “Hay que buscarle la vuelta con ‘snacks’ de movimiento. Pequeñas dosis de actividad física de 2 a 10 minutos”. A modo de ejemplo, graficó: “Si estás sentado hace media hora, tratá de pararte. Lo podés repetir varias veces al día, si lo sumás en el día, sumás grandes beneficios”
