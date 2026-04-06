Qué significa una ciclogénesis, cuánto dura el fenómeno y cuáles son las zonas más afectadas

El otoño arrancó con condiciones atípicas, más cercanas al verano, y esto se tradujo en altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. Sin embargo, esta semana, en el marco de una ciclogénesis -un evento que responde a una caída de la presión atmosférica- comenzó con un cambio abrupto como protagonista, más afín a la estación que se transita: fuertes tormentas, vientos y descenso en las marcas térmicas.

En ese contexto, el pronóstico anticipó que el fenómeno podría extender la inestabilidad durante varios días y generar altibajos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Pronostico del tiempo

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

La ciclogénesis traería un descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzó a sentirse este lunes y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período de con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.

Durante el martes, se esperan fuertes tormentas, con el ingreso de viento del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañado de una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 21°C.

Con la llegada del miércoles, el tiempo tenderá a estabilizarse, con condiciones más frescas, cielo mayormente nublado y persistencia del viento, sin pronóstico de lluvias.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas y las alertas vigentes

Las provincias que presentan alerta naranja por tormentas intensas se concentran principalmente en la región del Litoral y el centro-este del país. Esta advertencia de mayor riesgo afecta a gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y sectores del norte de Entre Ríos.

Por otro lado, la alerta amarilla se extiende sobre una superficie mucho más amplia, cubriendo casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y sectores de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

6 ABR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️Lluvias intensas

🟧60-120 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨30-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

🧊Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨30-60 mm



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Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas