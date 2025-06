Qué significa usar gorra todos los días, según la psicología

Las gorras son un accesorio común en muchos países. Pese a que comenzó como una herramienta funcional para protegerse del sol, este accesorio adquirió nuevos significados según la psicología que pueden reflejar la identidad, las emociones y la posición social de las personas.

Carlos Parodi con la gorra del primer show en la Argentina de Lord Paul en 1993. Flor Daniel - LA NACION

El uso cotidiano de la gorra puede estar vinculado a aspectos psicológicos y culturales más profundos. Desde su impacto en la autoestima hasta su papel en la representación de clases sociales, este hábito ofrece una ventana interesante para entender mejor la conexión entre la apariencia y las emociones.

La gorra y sus múltiples significados

Donald Trump se ajusta la gorra roja con la sigla Make America Great Again Rebecca Blackwell - AP

En sus inicios, la gorra se diseñó para protegerse durante actividades al aire libre como el béisbol, pero hoy trasciende esta función. Según el Colegio de Psicólogos SJ, su utilización puede estar relacionada con aspectos como:

Protección emocional . La gorra puede brindar una sensación de seguridad o anonimato, funcionando como una barrera simbólica entre el individuo y el entorno.

. La gorra puede brindar una sensación de seguridad o anonimato, funcionando como una barrera simbólica entre el individuo y el entorno. Expresión de identidad . Este accesorio puede reflejar la pertenencia a un grupo social, cultural o subcultural, como seguidores de algún deporte, géneros musicales o movimientos urbanos.

. Este accesorio puede reflejar la pertenencia a un grupo social, cultural o subcultural, como seguidores de algún deporte, géneros musicales o movimientos urbanos. Estatus social. El tipo de gorra utilizada también puede ser un indicador de clase social. Desde las más económicas hasta las de marca o fabricadas en materiales exclusivos como la piel.

Además, el uso cotidiano de la gorra podría ser un reflejo de estados emocionales subyacentes. Por ejemplo, descuidar la imagen personal al no peinarse (como cuando se usa para ocultar un “bad hair day” o un mal peinado) o incluso dormir con la gorra puesta podrían ser señales de inseguridad.

La gorra como expresión de individualidad

Una gorra firmada por Novak Djokovic GRAHAM DICKIE - NYTNS

El uso de accesorios como la gorra también puede estar relacionado con la necesidad de autoexpresión. La gorra suele asociarse con ciertos grupos o subculturas. Llevarla puede ser una declaración de pertenencia o una forma de diferenciarse de las normas establecidas. La psicóloga Karen J. Pine, autora de “Mind What You Wear: the Psychology of Fashion”, destaca que este comportamiento puede responder a una necesidad de expresar la individualidad y afirmar la identidad personal.

Una gorra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se vende en el mercado Ex Cuartel de San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

Por otro lado, en contextos urbanos, la gorra puede ser símbolo de resistencia. Muchos jóvenes las usan como una forma de rebelión frente a las normas sociales. Este acto puede ser visto como un desafío a las expectativas tradicionales, lo que dota a estas prendas de un fuerte simbolismo cultural.

Este accesorio puede reflejar la pertenencia a un grupo social, cultural o subcultural Petros Giannakouris - AP

Usar gorra también puede influir directamente en la percepción que una persona tiene de sí misma. Al brindar una sensación de privacidad o anonimato, algunas personas encuentran en la gorra una forma de sentirse más seguras y protegidas, lo que refuerza su confianza en la vida cotidiana.

El quarterback Drake Maye se coloca la gorra en la cabeza después de que lo eligieron los Patriots de Nueva Inglaterra con la tercera selección del Draft de la NFL Jeff Roberson - AP

Más allá de ser un simple accesorio, el uso de la gorra o la capucha puede revelar mucho sobre la psicología, las emociones y las dinámicas sociales de quien las lleva. Cada persona tiene sus propias razones y significados para incluir estos objetos en su rutina diaria, y lo importante, como en el uso de cualquier prenda, es no generalizar.

Gabriela Castillo