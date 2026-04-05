Un niño de 12 años murió electrocutado en la calle en medio del temporal de Tucumán

Un niño de 12 años murió este sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública en medio del fuerte temporal que azota a la provincia de Tucumán y en el que ya se registró la caída de más de 150 milímetros de precipitación acumulada. La segunda inundación en menos de un mes provocó varias zonas anegadas tanto en la capital como en localidades del interior, además de cobrarse la primera víctima fatal.

Según informaron medios locales, el menor se encontraba sobre la calle Jujuy al 2800 —en la zona sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán— y, mientras jugaba con el agua acumulada producto de las precipitaciones, entró en contacto con una corriente eléctrica que lo electrocutó y le provocó la muerte de forma instantánea.

La víctima fue identificada como Lisandro, un menor que cursaba el último año de la escuela primaria. En tanto, personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan en el lugar para asegurar el perímetro y determinar el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.

Fuerte temporal

La Gaceta consignó que las precipitaciones y fuertes vientos se iniciaron minutos después de las 20 de este sábado, tras una jornada marcada por el calor agobiante.

Durante la noche, la provincia se encontraba bajo alerta amarilla, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las áreas afectadas incluían las localidades de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Para la mañana de este domingo, el aviso ya había perdido intensidad.

Sin embargo, el pronóstico indica que las malas condiciones meteorológicas continuarán en las próximas horas. Para este domingo se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, acompañadas por un descenso de la temperatura, con una máxima de apenas 20 grados.

Para el lunes, en tanto, se anticiparon condiciones similares, con una temperatura mínima que comenzará en 15°C y una máxima que alcanzará los 19°C, con una inestabilidad que se mantendrá a lo largo de toda la provincia.

Las inundaciones de principios de marzo en Tucumán. Gentileza

Hace menos de un mes, la provincia de Tucumán fue azotada por otro temporal que dejó condiciones similares. En esa ocasión, varias localidades sufrieron también fuertes inundaciones que causaron destrozos en la zona.

En ese entonces se registró la caída de hasta 170 milímetros de precipitación acumulada, por lo que la gobernación activó operativos de asistencia junto con municipios y comunas para las familias damnificadas, tanto en sus hogares como en rutas o caminos.

Las adversidades climáticas generaron la suspensión de las jornadas escolares por varios días ya que casi 230 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico y las calles se encontraban anegadas por el temporal. “El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que tuvimos inundaciones. Mucha gente perdió cosas, sobre todo los bienes personales, pero también enviamos inmediatamente la asistencia del gobierno de la provincia, organizaciones intermedias y muchos tucumanos que solidariamente están colaborando“, detalló el gobernador Osvaldo Jaldo.