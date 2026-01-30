LA NACION

Pilates: una instructora reveló la “herramienta” que no puede faltar para que rinda más este método de entrenamiento

En diálogo con un móvil de LN+, Melani Giommetti sostuvo que “el objetivo de la práctica es lograr el bienestar a largo plazo”; “Es una actividad para hombres y mujeres”, resaltó

En el país hubo un boom de clases de esta técnica durante el verano
El pilates es una actividad cuyo objetivo es lograr el bienestar a largo plazo”. Así definió la instructora Melani Giommetti a esta práctica que cada vez genera más adeptos en la Argentina. En su intercambio con un móvil de LN+, la mujer también reveló la herramienta infalible para sacarle provecho a este método de entrenamiento físico y mental.

Pilates en LN+
“La cama, que se llama reformer, es una herramienta clave“, señaló Giommetti. “Porque no solo nos asiste, sino que también nos potencia para que no sea solo un trabajo pasivo”, agregó.

A su vez, la instructora aclaró que “es un mito eso de que, al trabajar en una cama, no se trabaje tanto. En el pilates se trabaja mucho utilizando pesas y nuestro propio peso”.

"Es una práctica que funciona tanto en hombres como en mujeres", destacó la instructora
Para todos y todas

Consultada por LN+ sobre a quiénes está destinada su práctica, Giommetti respondió: “Pilates pueden hacer tanto hombres como mujeres. Es más, muchos hombres deportistas vienen porque se dan cuenta que potencia las otras actividades que realizan”.

Al momento de entrenar, la instructora recomendó hacerlo con ropa cómoda y descalzos. “A mí siempre me gusta desafiar al alumno de forma consciente: potenciar lo que cada uno puede hacer”, resaltó.

Giommetti dialogó con un móvil de LN+
Con manual propio

En el móvil, la instructora también hizo énfasis en un modus operandi que impulsan desde Toulouse, el instituto ubicado en el barrio porteño de Palermo donde imparte sus clases.

“Nosotros agarramos el pilates y aplicamos una investigación propia, en la que trabajamos por cadenas miofasciales. Es decir, vemos el cuerpo de forma integral y no por grupos musculares aislados”, explicó Giommetti.

Por último, insistió en la importancia de la personalización de las clases e indicó su valor. “Practicar pilates no es costoso: las cuatro clases hoy rondan los $80.000, y vale la pena”, concluyó.

