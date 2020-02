Gracias a su tenacidad, entrega y compromiso, y al apoyo de su gente, el hombre de 41 años disfruta del deporte que tanto ama

Juan Posadas no olvidará más el día que cumplió 30 años, no solo por el cambio de década, sino porque un grave accidente mientras surfeaba en Punta Colorada, Uruguay, lo dejaría tetrapléjico. Once años después, gracias a su tenacidad, entrega y compromiso, y al apoyo de su gente, el hombre de 41 años disfruta del deporte que tanto ama, a pesar de la lesión medular severa que lo acompañará el resto de su vida.

Su fortaleza sirvió de inspiración para decenas de personas con algún tipo de discapacidad, que pudieron ver que un tema físico no puede ser la excusa para no ir detrás de un sueño y alcanzarlo.

La lucha de Juan, que llegó a participar del campeonato mundial de surf adaptado, fue volcada a un libro autobiográfico, en el que el uruguayo narra cómo logró recuperarse anímicamente y seguir adelante.

"Decidí que no iba a parar solo por estar en silla de ruedas", aseguró Juan, según reproduce el blog de Batec Mobility y agregó: "Así que empecé de nuevo a surfear en Cabo Polonio, el lugar más lindo de todo Uruguay. Con mucha dificultad y mucha ayuda de mis amigos logré correr unas olas y de ahí no paré más".

El libro, titulado "El diario de Juan", será presentado esta tarde en el club el Médano de Punta del Este donde, además, se presentará un mini documental que muestra el camino recorrido por Juan para volver a las olas.