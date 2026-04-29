Quién era Alcides Ledesma Patiño, el pescador que encontraron muerto en el Río de la Plata

Alcides Ledesma Patiño, un pescador de 47 años, fue encontrado muerto este miércoles tras haberse adentrado el domingo junto con un amigo en el Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) hallaron este miércoles un cuerpo flotando en la ribera de Quilmes y, horas más tarde, se confirmó que corresponde a uno de los dos pescadores desaparecidos.

Tenía las mismas prendas con las que fue visto la última vez y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora. Mientras tanto, continuaba la búsqueda por agua a lo largo de toda la costa rioplatense para dar con el amigo de la víctima, José Luis Herrera, de 45 años.

Buscan a José Luis Herrera, de 45 años @alduu889

Ledesma y Herrera se acercaron este domingo por la mañana hasta la costa del Río de la Plata, a la altura de Avellaneda, para meterse al agua en una pequeña embarcación gris y salir a despuntar el hobby de pescar. Sin embargo, no volvieron ni a tierra ni a sus casas.

En la costa, los pescadores dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca, donde los investigadores y sus familiares encontraron, incluso, sus teléfonos.

Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.

Vista del dron de LN+ sobre la zona donde desaparecieron los pescadores

“El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda. Varios testigos contaron en las últimas horas cómo vieron “desaparecer” en la masa de agua a la embarcación donde estaban los amigos.

Leo, sobrino de José Luis, que suele ir a pescar con su tío, dijo que “es feo cuando la marea te lleva y no podés salir”. “La marea sube muy rápido y te tira para donde ella quiere. Yo sé que están bien porque tienen chalecos y están seguros. Mi tía está muy mal, llorando. Es desgarrador”, contó el joven a LN+ y agregó que los hombres habrían hecho señales con luces desde la embarcación en el momento en que se estaban alejando de la costa.