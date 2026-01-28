Quién era Silvana Garibaldi, la turista de Pilar que murió tras tirarse de una cascada en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La muerte de una turista pilarense en el Parque Nacional Nahuel Huapi conmocionó a la ciudad de Bariloche en plena temporada de verano. La mujer perdió la vida tras golpearse la cabeza mientras bajaba por una cascada, donde intentó utilizar las rocas como si fueran un tobogán.

Cascada frey, donde murió la turista bonaerense.

Las autoridades identificaron a la víctima como Silvana Garibaldi y precisaron que se encontraba de vacaciones cuando cayó por el segundo salto del Frey, un sector de acceso público denominado habitualmente como “zona de toboganes”. Esta práctica es desaconsejada y prohibida por los responsables del parque; sin embargo, en su intento, sufrió un traumatismo craneal que le ocasionó la muerte.

Silvana Garibaldi, reconocida profesional de Pilar, falleció tras deslizarse por la cascada Frey en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Garibaldi era oriunda de Pilar, en el norte bonaerense. Era Licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en marketing.

En el ámbito laboral, se desempeñaba como consultora experta en Estrategia Comercial y Marketing, destacándose además en la Gestión de Proyectos y el desarrollo de Startups de Negocios. A lo largo de su carrera, integró empresas de renombre como Papelera del Plata, Arcor y Kimberly-Clark, además de impulsar su propia consultoría, GVD Consulting.

La turista era Licenciada en Administración de Empresas.

En el plano personal, era madre de tres hijos, dos mujeres y un varón de entre 25 y 30 años. En sus plataformas digitales solía manifestar el afecto y respaldo hacia ellos, compartiendo imágenes de celebraciones familiares. Sus publicaciones también reflejaban su entusiasmo por los viajes y la naturaleza.

El incidente

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió durante la tarde del lunes, poco antes de las 19.30, en la zona de la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza. La turista llegó al lugar en una embarcación particular junto a acompañantes.

Testigos del hecho se sumergieron en el lago para auxiliarla y lograron llevarla a la costa con rapidez. Realizaron maniobras de reanimación (RCP), pero no consiguieron estabilizarla. Cuando los servicios de emergencia arribaron, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El procedimiento de rescate se activó de forma inmediata. Trabajaron en el lugar guardaparques, personal del Departamento ICE, un médico de la Comisión de Auxilio y miembros de la Prefectura Naval Argentina. La Fiscalía fue informada para dar inicio a las actuaciones legales correspondientes.

La complejidad del terreno en la cascada Frey —un sitio al que solo se llega tras una larga navegación— entorpeció las labores de recuperación del cuerpo. Las tareas concluyeron cerca de la 1 de la madrugada del martes, momento en que los restos fueron trasladados desde la zona serrana hacia el lago, y posteriormente a Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias pertinentes antes del traslado a la morgue.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitieron un comunicado manifestando sus condolencias a la familia y recordaron que está terminantemente prohibido utilizar la cascada como tobogán, instando a los visitantes a respetar las normas de seguridad para evitar tragedias similares.

“Lamentamos profundamente este hecho y acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”, concluyeron en el texto oficial.