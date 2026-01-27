Video: una moza denunció a los gritos que hay ratas en un restaurante de Mar de Ajó

Una moza de un restaurante de la localidad balnearia de Mar de Ajó denunció en los últimos días a los gritos que en el local gastronómico hay ratas y que se sirve comida vencida. La tensa secuencia fue registrada por un testigo y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El episodio ocurrió en Terramar, conocido allí como un selfie bar de la costa atlántica, que está ubicado en la calle Irigoyen al 200. Frente a todos los comensales y en medio del comercio gastronómico, la mujer hizo su denuncia pública.

“Este lugar es un lugar de explotación. La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas”, advirtió la camarera a los turistas que estaban presentes en el lugar. Luego, agregó: "A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día“.

Además, la mujer, cuya identidad se desconoce, habló de una presunta precarización laboral por parte del local y aseguró que en el fondo del local se acumulan bolsas de basura de la semana. "A las mozas se les paga $25.000 las 12 horas. A la cajera le paga $30.000 cuando le maneja todo el efectivo”, siguió. También dijo que el dueño del restaurante estaba observando la secuencia a través de las cámaras de seguridad.

Finalmente, pidió: ”Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto“.

Luego de la viralización del video y la repercusión que tuvo, Terramar difundió en su cuenta de Instagram un comunicado. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes. Estamos hace más de 10 años respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad”, indicó el bar.

Y cerró: “No sólo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales. Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre: brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro. Gracias por el apoyo de siempre y por no hacerse eco de noticias falsas que solo buscan dañar una fuente de trabajo”.