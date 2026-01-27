Un grupo de turistas mendocinos volcó durante una travesía nocturna en los médanos de Villa Gesell

Una camioneta que realizaba una travesía nocturna por la zona de médanos del norte del partido de Villa Gesell sufrió un vuelco el lunes por la noche, lo que dejó como saldo una mujer herida y obligó al despliegue de un amplio operativo de rescate, según indicaron fuentes municipales consultadas por LA NACION.

El accidente se registró a las 21.53, tras un aviso ingresado al sistema de emergencias 911. El hecho involucró a una camioneta Toyota SW4 blanca en la que viajaban cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, todas mayores de edad— que se encontraban alojadas en Cariló, partido de Pinamar, y eran oriundas de la provincia de Mendoza.

Una camioneta que realizaba una travesía nocturna sufrió un vuelco en la zona de los médanos de Villa Gesell Marcelo Manera� - LA NACION�

Debido a la complejidad del terreno, se montó un operativo interinstitucional con la intervención de personal policial, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y equipos del sistema de salud local. Los bomberos retiraron a los ocupantes de la zona de dunas y los trasladaron hasta la calle 310, donde aguardaba una ambulancia del Hospital Municipal.

Como consecuencia del siniestro, una mujer de 52 años sufrió un traumatismo de tórax y fue derivada al hospital local. De acuerdo con la información recabada, se encontraba lúcida al momento del traslado. El resto de los ocupantes no presentó lesiones de consideración. El vehículo quedó en el lugar del accidente, a la espera de su posterior retiro.

En la zona norte de Gesell se ubica el camping El Pucará, desde donde se accede a los medanos y donde asisten gran cantidad de fanáticos de vehículos todo terreno Marcelo Manera� - LA NACION�

Tras el operativo, la Municipalidad de Villa Gesell informó que evalúa avanzar en el cobro de la totalidad de los gastos derivados del rescate, la asistencia y la atención médica brindada.

Dos accidentes recientes y el refuerzo de controles

El accidente registrado el lunes se suma a otros episodios ocurridos en las últimas semanas en sectores de arena del norte de Villa Gesell. El 16 de enero, dos mujeres de 27 y 31 años que circulaban en un cuatriciclo sufrieron un siniestro en las inmediaciones del Camping Pucará. Ambas debieron ser asistidas por personal de emergencia y trasladadas a centros de salud, luego de que una de ellas presentara traumatismo de cráneo y compromiso de columna, mientras que la otra sufrió lesiones de menor gravedad.

Tres días después, el 19 de enero, un joven de 27 años resultó gravemente herido tras perder el control de un cuatriciclo en una zona de dunas. El paciente presentó un traumatismo encéfalo-craneano severo y fue derivado de urgencia a un hospital de alta complejidad en la ciudad de La Plata. Desde el municipio, reiteraron en ambos casos el llamado a extremar las medidas de seguridad en áreas de circulación recreativa.

En Villa Gesell, aumentaron drásticamente los controles vehiculares en el ingreso al camping Pucará Marcelo Manera� - LA NACION�

En la denominada “otra Frontera” de Villa Gesell, la circulación sobre la arena se mantiene activa durante la temporada, aunque con menor concentración de público que del lado de Pinamar. Sin embargo, el flujo de vehículos recreativos continúa siendo significativo, con presencia constante de camionetas 4x4, motos y cuatriciclos, especialmente en los accesos cercanos a Pucará y en los sectores habilitados para la circulación.

Ante ese escenario, el municipio reforzó los controles vehiculares y de documentación, con operativos que se extienden hasta bien entrada la noche y que incluyen la participación de fuerzas policiales, personal de Tránsito y Bomberos. Según fuentes municipales y policiales consultadas por LA NACION, desde mediados de enero se secuestraron alrededor de 50 vehículos por distintas infracciones, una cifra inusual para la zona, en un contexto en el que las autoridades buscan desalentar maniobras imprudentes y evitar nuevos accidentes.