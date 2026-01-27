Murió una turista en Bariloche tras caerse en una cascada

Una turista oriunda de la localidad bonaerense de Pilar murió este lunes por la tarde en las inmediaciones de Bariloche tras sufrir un golpe mortal en la cabeza cuando visitaba la cascada Frey, ubicada en el Brazo Tristeza del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 19.30, cuando la mujer —de aproximadamente 50 años— se deslizó por un sector de la caída de agua, una práctica desaconsejada por las autoridades. En ese contexto, recibió un impacto mortal en la zona de la nuca que le provocó la muerte de manera instantánea.

Brazo Tristeza, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

La víctima había arribado al lugar a bordo de una embarcación particular, acompañada por un grupo de personas. Tras el accidente, quienes se encontraban con ella lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras permanecía inconsciente, pero no obtuvieron respuesta.

Cascada Frey, frecuentemente visitada durante el trekking en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Alertados por el grupo que acompañaba a la víctima, se desplegó un complejo operativo de emergencia en el que intervinieron guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), la Comisión de Auxilio (CAX), Prefectura Naval Argentina y un operador lacustre que colaboró con el traslado. Debido a las características del terreno y a las condiciones geográficas de la zona, las tareas de recuperación se extendieron hasta la madrugada de este martes.

Cerca de la 1, el cuerpo fue retirado del área de la cascada y trasladado por tierra hasta la costa del lago Nahuel Huapi. Desde allí, fue llevado por vía lacustre hasta Bahía López, donde efectivos de la Policía de Río Negro realizaron las pericias correspondientes antes de su derivación a la morgue local.

Desde la administración del Parque Nacional reiteraron la importancia de respetar las indicaciones de seguridad y evitar el uso de cascadas y saltos de agua como deslizadores naturales, debido al alto riesgo que representan las superficies rocosas.