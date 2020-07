Con una larga trayectoria en medios y en análisis político, el hijo de Mario Vargas Llosa será el primero en entrevistar al expresidente después de varios meses de silencio, en una transmisión especial en el portal chileno La Otra Mirada Fuente: Archivo - Crédito: Andina

Luego de varios meses de haber adoptado un perfil bajo, Mauricio Macri reaparecerá en la arena política. El expresidente será entrevistado por el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa . Organizado por el portal chileno La Otra Mirada , el evento podrá verse desde las 19:30 (hora de la Argentina).

Quién es Álvaro Vargas Llosa

Hijo del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa , Álvaro nació en Lima el 18 de marzo de 1966. Es el mayor de tres hermanos y, como su padre, desarrolló una extensa carrera tanto en el mundo de la literatura como así también en el análisis político.

Haciendo gala de sus conocimientos en historia, condujo el programa Consecuencias: América Latina al descubierto, emitido por National Geographic. En cuatro entregas ( Populismo , Imperialismo , Dictadura e Indigenismo ), el intelectual peruano recorrió distintos períodos de la historia reciente del continente con una mirada aguda y crítica.

El diablo en campaña (1991), La contenta barbarie (1993), Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996), La Mestiza de Pizarro (2003) y Rumbo a la Libertad (2005) son algunos de los libros en los que Álvaro Vargas Llosa analiza la realidad latinoamericana desde una perspectiva crítica con el populismo, en particular con el chavismo en Venezuela.

Graduado en historia en la London School of Economics, Álvaro Vargas Llosa se desempeñó como columnista en The Washington Post y trabajó en The New York Times , El País , El Mundo y LA NACION, entre muchos otros medios internacionales. Esta tarde, conversará con Mauricio Macri en lo que constituirá su reaparición pública luego de cuatro meses de silencio .

La conferencia virtual en la que Álvaro Vargas Llosa entrevistará a Mauricio Macri se titula La otra mirada de Latinoamérica. El evento fue organizado de manera conjunta por el portal chileno donde será transmitido, la Universidad Adolfo Ibáñez y el diario trasandino La Tercera .