Quién es José Ernesto Schulman, el dirigente kirchnerista que golpeó a una trabajadora porque el micro llegó tarde

El video de José Ernesto Schulman enardecido producto de una demora de un micro de larga distancia despertó el rechazo generalizado de la sociedad. El hombre, que se desempeña como presidente -ahora suspendido- de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una entidad vinculada al kirchenrismo, golpeó e insultó a una empleada en la terminal de ómnibus de Santa Clara cuando no pudo contener su malestar y tuvo una reacción violenta.

Schulman ha militado durante años causas como la liberación de Milagro Sala -líder de la organización Tupac Amaru condenada por administración fraudulenta, entre otros delitos-, y ha denunciado “la existencia de presos políticos”.

Schulman, junto a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto Facebook José Ernesto Schulman

En línea con la postura de otros dirigentes kirchneristas, Schulman rechazó públicamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las negociaciones que encabeza el Gobierno nacional con el organismo multilateral.

“El acuerdo con el FMI equivale al edicto de la Corte en 1930 de convalidar el Golpe”, consideró Schulman en su perfil de Facebook, donde remarcó: “De nuevo, la continuidad jurídica = dominación colonial. No hay FMI bueno, no hay capitalismo humano. Si pagan la deuda externa no hay DDHH en la Argentina”.

Schulman también acompaña iniciativas como el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba). El último año encabezó una conferencia de prensa para manifestar las “agresiones de grupos anticubanos apoyados por las pseudo ONG sustentadas económicamente por Estados Unidos”.

Con un perfil muy activo en las redes sociales, el dirigente kirchnerista comparte campañas y encuentros con la militancia. En octubre del año pasado, a través del perfil de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Schulman difundió su encuentro con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.

“Nos sentamos junto con el ministro Martín Soria y ofrecimos nuestro relato históricamente respaldado”, se anunció, y remarcó: “Lawfare como herramienta de colonización imperial, un problema que tenemos en toda la región como continuidad del Plan Cóndor y que convirtió al Poder Judicial de Argentina en la cloaca de la democracia ”.

Tras enumerar varios reclamos, Schulman consideró: “Estamos ante un momento histórico clave y les pedimos a quienes son las autoridades políticas que deben mover los hilos y libertad a los presos políticos”.

Tras la violenta escena difundida hoy y su consecuente repercusión, el dirigente fue otorgado una licencia por La Liga y autoridades han comenzado “un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”. Schulman intentó explayar un pedido de disculpas en su Facebook, donde habló de lo que hizo como una “conducta reprochable” y contó que “se desencajó”.

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos se violentó contra la empleada de una bo

En una carta que incluyó lenguaje inclusivo y que comenzó como “a mis compañeres”, Schulman sostuvo: “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”.

Sin embargo, buscó dar una explicación tras violentarse contra la empleada. “Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, consignó en su Facebook.

Para cerrar, manifestó que estaba “arrepentido” por lo que hizo, al hablar de “acciones contrarias a sus convicciones”, y dijo que a esto último se lo hizo saber a la trabajadora que agredió.