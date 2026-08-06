Quién es Pedro Di Nezio, el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El gobierno de Javier Milei designó a Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo de José Mauad. Si bien la oficialización quedó establecida en el Decreto 714/2026 del Boletín Oficial de este jueves, el funcionario se encontraba al frente del organismo desde julio de 2026, cuando su antecesor presentó la renuncia.

Oriundo de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, Di Nezio es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y doctor en Meteorología y Oceanografía Física.

Su perfil se amolda al Artículo 5 del Decreto 1432/2007, que establece que quien sea designado como titular del SMN debe tener un título profesional de una carrera universitaria vinculada a las ciencias de la atmósfera con una duración de cinco años.

Di Nezio comenzó su carrera como oceanógrafo en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), y luego estudió Meteorología y Oceanografía Física en la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science de la Universidad de Miami.

Allí obtuvo su doctorado y se convirtió en un profesional reconocido por sus trabajos sobre las sequías, el estudio de la atmósfera y la predicción del fenómeno El Niño.

Pedro Di Nezio será el nuevo director del SMN Cortesía

Entre 2013 y 2023, además, desempeñó funciones académicas y de investigación en universidades de Hawái, Texas y Colorado. Asimismo, participó en una serie de proyectos junto al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en donde llevó adelante estudios orientados a aplicar los avances de la ciencia climática al desarrollo de pronósticos operativos.

Con alrededor de 20 años de trayectoria en universidades y centros de investigación de referencia internacional, es autor de más de sesenta publicaciones científicas y, desde 2011, integra el Panel Internacional de Diagnóstico de El Niño/La Niña coordinado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA.

Según su perfil de la red social LinkedIn, también trabajó como científico del clima en la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. “Su experiencia combina excelencia científica, capacidad de gestión y una sólida vocación por transformar el conocimiento en herramientas útiles para la toma de decisiones y la gestión del riesgo”, destacaron a LA NACION desde el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

Su rol en el SMN

La designación de Di Nezio que fue oficializada este jueves rige desde el 1 de julio y se extenderá por cuatro años más. Según estableció la normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, el funcionario tendrá rango y jerarquía de subsecretario.

Así, reemplazará a Mauad, quien había sido nombrado a partir del 1 de enero de 2026 y mediante el Decreto 77/2026 con carácter “ad honorem”, ya que percibía su salario como veterano de la Guerra de Malvinas y no podía percibir dos sueldos del Estado.

El hasta ahora titular del SMN, también jubilado de la Fuerza Aérea —una trayectoria que generó controversia debido a que profesionales del rubro consideraron que no estaba relacionada con el organismo nacional—, había ocupado por primera vez el cargo en enero de 2025. Menos de seis meses después, el 12 de agosto de ese año, lo dejó por “razones personales”. Tras otros cinco meses en los que el organismo estuvo acéfalo, Mauad volvió a retomar la dirección en febrero de 2026.

De acuerdo con la nueva disposición, el ahora exfuncionario presentó su renuncia menos de seis meses después de reincorporarse y el Ejecutivo resolvió aceptarla con efecto desde el 1 de julio, cuando Di Nezio fue designado.

Por su parte Di Nezio, una vez que regresó a la Argentina —detallaron fuentes del SMN a LA NACION—, impulsó “iniciativas de cooperación científica y fortalecimiento de capacidades en predicción climática”, con las que promovió la articulación entre organismos nacionales, provincias, universidades e instituciones internacionales.

“Lideró proyectos internacionales de investigación, promovió la cooperación entre organismos científicos y universidades, formó recursos humanos especializados y obtuvo financiamiento para iniciativas de investigación y desarrollo”, resaltaron.

A partir de esta designación, el SMN aseguró que buscarán fortalecer su rol como organismo científico-técnico de referencia, impulsando la modernización de sus “capacidades de observación, monitoreo, investigación y predicción”.

“La gestión promoverá la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de herramientas innovadoras y una mayor integración entre la investigación científica y las necesidades operativas”, señalaron.

“El Servicio Meteorológico Nacional inicia una nueva etapa orientada a consolidar una institución moderna, innovadora y al servicio del Estado y de toda la sociedad, fortaleciendo el valor de la ciencia y la tecnología como herramientas para proteger la vida, los bienes y el desarrollo del país”, cerró el comunicado.

El nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional es especialista en océanos y atmósfera

El recambio en la conducción del SMN se produce además pocos meses después de una serie de desvinculaciones de personal en el organismo. El 15 de abril, LA NACION informó que el Gobierno avanzaba con la salida de 140 trabajadores como parte de un “plan de modernización” analizado por los ministerios de Defensa y de Desregulación y Transformación del Estado.

Según fuentes de la institución consultadas entonces, se trataba mayormente de empleados con contratos temporarios y la medida podría ser la primera de dos tandas de despidos hasta alcanzar a 240 trabajadores, sobre una planta total de 972. Además, desde el inicio de la gestión de Milei, el organismo ya perdió más de 200 empleados.