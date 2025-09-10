Quién fue Sarmiento, explicado para niños

El Día del Maestro en Argentina se celebra cada 11 de septiembre en la Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien gracias a su trabajo y propuestas es considerado como el padre de la educación en el país. Su labor se destaca por haber creado nuevas escuelas y haber impulsado políticas orientadas a la igualdad, el libre acceso y la capacitación docente.

Los niños que deseen conocer su historia cuentan con un sencillo punteo sobre los sucesos más importantes de este referente nacional y las políticas que llevó adelante para la creación de escuelas, la educación y la capacitación.

Fue durante la Primera Conferencia Interamericana de Educación de Panamá en 1943, cuando se dispuso conmemorar el fallecimiento de este prócer, para recordar sus valores y destacar la importancia de los maestros en la sociedad.

Sarmiento y la educación

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Luego de terminar sus estudios primarios, comenzó una carrera autodidacta, ya que no contaba con los fondos suficientes para financiar un estudio superior. Fue así que consiguió especializarse en matemática, latín y teología. Comenzó a dictar clases como maestro rural, mientras participaba en la redacción del el diario El Nacional. En 1839 fundó su primera institución, el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa.

Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 Archivo

Inició su carrera política como concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires y en 1857 fue elegido como senador y jefe del Departamento de Escuelas. En 1860, con el mandato de presidencial de Bartolomé Mitre, fue designado como gobernador de San Juan. Esta etapa fue un hito clave en su carrera, ya que en tan solo dos años logró fundar una legislación que demandaba una educación pública, gratuita y obligatoria, e inauguró nuevas escuelas en la provincia.

Su desempeño como gobernador lo llevó a ser electo como presidente de la Nación en 1868, cargo que ocupó hasta 1874. Durante su mandato diseñó la Ley de Subvenciones, la cual impulsaba a la inversión de fondos para la creación de nuevas escuelas en todo el territorio argentino. Durante su presidencia fundó 800 establecimientos educativos, de las cuales el 70 por ciento era público. Es así que el país alcanzó aumentar el alumnado en sus colegios, y pasó de 30.000 estudiantes a 110.000

En 1870 fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Biblioteca Nacional de Maestros, dos organismos diseñados para la difusión, investigación y desarrollo académico. Retirado en Asunción, Paraguay, Sarmiento falleció a sus 77 años el 11 de septiembre de 1888.

El padre del aula

Sarmiento dedicó su vida a la expansión educativa en el país y abogó para que todas las personas puedan gozar de este derecho. Uno de sus principales pilares consistía en que la educación debía ser pública y laica, de manera que pueda ser accesible para todos. Consideraba que la escuela era el lugar donde se impulsaba el desarrollo social, dado que brindaba las mismas oportunidades a todos los alumnos a lo largo del país.

El Día del Maestro se celebra con un día de descanso en las escuelas de todo el país Melisa Noguera Foto & Films

Asimismo, fomentó la formación a maestros mediante la capacitación en diferentes áreas y creó institutos orientados para llevar a cabo esta tarea. Invitó a diferentes docentes de Estados Unidos para que participen en estas instalaciones y brinden nuevas herramientas a los educadores locales. Lo mismo ocurrió con la ciencia y tecnología, ya que reconoció la importancia que estas tenían para que una sociedad progresara y creó planes de estudios orientados a estas ramas.

Por último, Sarmiento incentivó la educación de las mujeres y estableció que tenían igual derecho que los hombres a acceder y cursar en colegios. Muchos de sus modelos sirvieron como inspiración de otros países como Chile, Paraguay y Perú, por lo que gracias a su legado, es considerado como “el padre del aula”.