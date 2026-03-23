La historia de amor de la capitana de las Yaguaretés: hace una semana fue mamá junto a Sofía Paolo

Paula Pedrozo, referente de Las Yaguaretés, la selección de rugby femenino, vivió una semana de ensueño: fue mamá de Vito, fruto del matrimonio con Sofía Paolo y consiguió este fin de semana el título del seven de Montevideo, un torneo que les dio a las jugadoras la posibilidad del ascenso al SVNS 1, la elite del seven en la que disputarán tres etapas simultáneas a los Pumas 7s.

Paula Pedrozo, la referente de Las Yaguaretés

El nacimiento de Vito vino aparejado de un festejo especial de Pedrozo: en un try que le convirtió a Colombia, la jugadora hizo el gesto con sus brazos, como hamacando al bebé, en un claro indicio del nacimiento del primer hijo con Sofía Paolo, a quien la conoce desde hace siete años.

Paula Pedrozo festejó su try haciendo alusión a su maternidad

La llegada del pequeño fue documentada por Pedrozo en sus redes sociales, donde tiene el perfil abierto al público; caso contrario el de su pareja, que prefiere la privacidad y solamente deja a mano la información en su biografía: es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y jugadora de La Salle Rugby Femenino.

Pedrozo reposteó las muestras de cariño tras el nacimiento de su hijo

Capitana y referente absoluto de Las Yaguaretés, la deportista, oriunda de Eldorado, Misiones, recibió muchísimas muestras de cariño por parte de sus colegas y otras personalidades del deporte que recibieron con alegría la llegada al mundo de Vito.

Paula Pedrozo con Vito, su hijo

La historia de amor entre Pedrozo y Paolo data desde 2019 y es documentada en Instagram con fotos y videos que dan muestra de un amor inclaudicable.

“Antes de morirme.. quisiera hacer tantas cosas a tu lado que si las enumerara la lista sería tan larga que el papiro tendría el récord del más largo del mundo. Antes de morirme… todo con vos“, detalla el texto de un video subido en 2023, donde se observan varios momentos vividos entre las jugadoras de rugby.

La historia de amor entre Paula Pedrozo y Sofía Paolo

La primera publicación de Pedrozo y Paolo en Instagram data de 2019 cuando ambas se fotografiaron al terminar un partido de rugby. Desde ese entonces, se notó la química que las llevaría a encarar una relación duradera hasta la actualidad.

Una de las primeras publicaciones de Paula Pedrozo y Sofía Paolo en las redes

“Detrás de escena nos permitimos ser. Detrás de escena rompemos esquemas hasta perdernos entre carcajadas”, se sinceraron ante sus seguidores, quienes dieron el visto bueno para el amor entre ambas que hoy recibe a Vito como un nuevo integrante de la familia.