"Innecesario": la RAE vuelve a pronunciarse sobre el uso del lenguaje inclusivo

La Real Academia Española (RAE) volvió a referirse al lenguaje inclusivo, al responder la pregunta de una usuaria de Twitter que quiso saber por el uso del término "chiques"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 09:21

La Real Academia Española (RAE) consideró "innecesario" el uso del lenguaje inclusivo. A raíz de una consulta en Twitter, la RAE se pronunció sobre el tema nuevamente: meses atrás, la institución ya había justificado su postura en un informe conclusivo.

Con el hashtag #dudaRAE, a través del cual los usuarios de las redes sociales pueden hacer llegar sus preguntas y despejar dudas respecto del lenguaje, una mujer preguntó: "¿Decir chiques o todes a cambio de chicos y todas es un idiotismo?". Desde la cuenta @RAEinforma llegó la respuesta: "El uso de la letra 'e' como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ('chicos') ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género".

No es la primera vez que la RAE rechaza esta forma de expresión. En enero de 2020, la entidad presentó en la sede de su institución un minucioso informe sobre la utilización del lenguaje inclusivo en la Constitución española de 1978, el texto que rige en la actualidad. "El lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y, a pesar del tiempo transcurrido desde la redacción del texto, no plantea en la actualidad problemas serios de interpretación literal. No hay, pues, razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar su redacción".

De esa forma, a través de una conferencia de prensa, la Real Academia Española comunicó no solo su postura sobre el texto de la Carta Magna, sino también otro estudio donde explica la labor que realiza para eliminar la utilización excesiva del masculino y expresiones que considera injustas. En ese sentido, Santiago Muñoz Machado, director de la institución, indicó: "La RAE no está dormida". El informe, titulado Sobre sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico: posición de la RAE muestra una suerte de "limpieza" que se efectúa en el famoso diccionario de "adherencias sexistas de discurso acumuladas a lo largo del tiempo debido a razones principalmente sociales y culturales".