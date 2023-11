escuchar

El jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, anunció hoy que el Ministerio de Educación de la ciudad estará a cargo de Mercedes Miguel, y sucederá así a la saliente Soledad Acuña. El anuncio fue realizado en la cuenta oficial de Macri en X: “Mercedes tiene una larga trayectoria en la gestión educativa. Fue secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación liderado por Esteban Bullrich donde llevó adelante verdaderas políticas de innovación en materia pedagógica”.

“Fue también maestra y directora general de Planeamiento e Innovación Educativa y es miembro del comité directivo de Unesco 2030. El futuro de nuestra Ciudad nos demanda innovar y estar a la vanguardia. Sé que Mercedes nos va a llevar en ese camino y es un orgullo tenerla en el equipo”, sostuvo el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta al informar sobre el cambio en ese ministerio.

Mercedes Miguel estudió periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y es egresada del Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard, se desempeñó como maestra de inglés en el nivel primario del Colegio San Ramón y tiene una larga trayectoria en el ámbito de las políticas públicas sobre educación que incluye la publicación de libros como Aprendizaje Salvaje. Fue asesora de la Comisión de Educación de Cámara de Diputados de la Nación e integró el grupo fundador de Enseñá Por Argentina, una ONG dedicada a impulsar programa para contribuir a mejorar la experiencia docente y a contener a estudiantes durante su formación.

Entre las tareas que enfrentará la designada ministra, que asumirá el cargo el mes próximo, casi desde el inicio de su gestión, estará el análisis de las Pruebas Aprender que se tomaron en septiembre pasado a los estudiantes de sexto grado del nivel primario, en todo el país. Se estima que los resultados estarán durante el primer semestre del año próximo y por ellos se develará si los estudiantes primarios argentinos han logrado mejores en los aprendizajes de Lengua y Matemática.

En septiembre pasado se tomaron las Pruebas Aprender a alumnos de sexto grado del nivel primario en todo el país; se midieron conocimientos en Lengua y Matemática Ricardo Pristupluk

Las últimas pruebas Aprender de nivel primario de carácter censal se había tomado en diciembre de 2021 en casi 20.000 escuelas de todo el país. Los resultados obtenidos luego de analizar el desempeño de aproximadamente 623.000 chicos y chicas mostraron un deterioro significativo en la comprensión de textos: el desempeño básico y por debajo del nivel básico fue del 44%; mientras que en 2018, Lengua se había plasmado como la clave de la prueba, con un 75% de alumnos que habían alcanzado un nivel satisfactorio. En Matemática la caída fue más leve: en 2018, el 42,6% de los chicos no alcanzaban el nivel satisfactorio, y en 2021 ese número aumentó a 45,2%.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que ya confirmó su ciclo lectivo para el año próximo. Al igual que este año, las clases tanto en las escuelas de gestión pública como de gestión privada en este distrito comenzarán el 26 de febrero para los niveles inicial y primario y el 4 de marzo, para el secundario. El calendario concluirá el 20 de diciembre de 2024 y el receso invernal fue fijado entre el 16 y el 26 de julio. En un comunicado oficial de la ministra saliente, se había indicado que la intención es que se cumpliera con 190 días de clases.

La designación de Miguel se suma a la confirmación del próximo jefe de Gabinete de la Ciudad, el exintendente de Lanús y excandidato a gobernador bonarense Néstor Grindetti y al próximo vicejefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, que fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Se mantendrá en su cargo de ministro de Salud, Fernán Quirós. El legislador porteño Roberto García Moritán lilderará el Ministerio de Desarrollo Social.

