Recomendaciones y consejos: qué llevar y qué evitar en la misa del papa León XIV en Luján

Este miércoles será el último día del papa León XIV en la Argentina. Su última actividad será en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Según el cronograma oficial, la misa comenzará a las 10 y contará con una gran cantidad de público en las adyacencias.

Debido a la gran cantidad de personas que se esperan, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una normativa sobre qué elementos se pueden llevar y qué otros están prohibidos.

Estos son los elementos que están permitidos y los que están prohibidos para la visita del Papa a Luján

Elementos permitidos

Mochilas pequeñas y bolsos (de hasta 15 litros de capacidad).

Botellas plásticas de agua, termos y equipo de mate.

Alimentos livianos (frutas como banana, barras de cereal, caramelos) con utensilios descartables.

Abrigo en capas, capas de lluvia, paraguas plegables y calzado deportivo usado y amoldado.

Protector solar, gorra, anteojos de sol, repelente de insectos y vaselina sólida para prevenir ampollas en los pies.

Reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para la vigilia.

Banderas sin asta y baterías portátiles (powerbanks).

Elementos prohibidos

Armas, objetos punzocortantes, pirotecnia y líquidos inflamables.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Bolsos grandes o mochilas de más de 15 litros.

Carpas, sombrillas de playa, paraguas no plegables y astas rígidas.

Bicicletas, monopatines, rollers, cascos de moto o bicicleta.

Drones, punteros láser, megáfonos y bocinas de aire.

Objetivos fotográficos desmontables y palos de selfie de más de 20 cm.

Mascotas (con excepción de perros de asistencia).

El Papa León XIV hace un gesto a su llegada para celebrar las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP) TOMAS CUESTA - AFP

El recorrido del papamóvil en Luján

El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, contó, en conferencia de prensa, cómo será el recorrido del papamóvil por la zona de Luján.

“El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, explicó el funcionario sobre el recorrido del vehículo de Su Santidad.

Javier Alonso se refirió a la llegada de León XIV

Alonso subrayó que hoy, a partir de las 16, se abrirán las puertas del parque Luján. El acceso a este punto será desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. Una vez allí, los fieles se podrán ubicar en diferentes patios que van a estar al costado de la avenida Nuestra Señora de Luján, donde circulará el papamóvil.

En tren, colectivo y auto: cómo ir a Luján para la misa del Papa León XIV de este miércoles 11 de noviembre

En tren

Tren Sarmiento

Este ferrocarril tiene su origen en la estación Once y llega hasta la terminal de Moreno .

y llega hasta la terminal de . Desde la estación de Moreno se debe hacer transbordo en el andén lateral con destino a Luján .

se debe hacer transbordo en el andén lateral con destino a . Consultá en el siguiente sitio web los horarios de llegada a cada estación.

Tren San Martín

El recorrido comienza en Retiro y culmina en la estación Dr. Domingo Cabred (ubicado en la localidad de Open Door ).

y culmina en la estación (ubicado en la localidad de ). Desde la estación terminal caminar hasta la intersección de las calles Buenos y Bv. Domingo Cabred para tomarse el colectivo 502 o 350.

El tren Sarmiento llega hasta la estación Luján

En colectivo

Desde Capital Federal

Línea 57. Salidas desde Plaza Italia, Plaza Once y Liniers.

Desde provincia

203 (desde Moreno hacia Luján).

(desde Moreno hacia Luján). Líneas 276, 365, 410, 350, 228, 322 y 256.

Recorridos especiales

El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que las líneas urbanas (501 y 503) e interurbanas (500 y 502) prestarán un servicio especial durante la jornada del miércoles:

Desde Cortínez – Ruta 7 (Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

Desde Open Door (Avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín).

Desde la Estación de Luján (Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento).

Desde Jáuregui – Autovía 5 (Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).

Desde Navarro – Ruta 47 (Por Navarro, terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).

Todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Los accesos a Luján para la misa del papa León XIV

En auto

La ruta nacional 7 es el camino indicado para quienes van desde la Capital Federal hacia Luján.

A partir del martes, a las 12, el acceso a Luján estará cortado y habrá siete estacionamientos a kilómetros de la Basílica .

. Los estacionamientos son:

Sobre la Autopista del Oeste.

Empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey.

Cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7.

Puente Manuel Gálvez de la Ruta 34.

Empalme de las rutas 192 y 34.

Cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6.

La Basílica de Luján LUIS ROBAYO - AFP

Cronograma miércoles 11 de noviembre