Rectores de universidades nacionales convocaron a la marcha federal: “Estamos a la mitad de nuestras posibilidades”

Rectores de las universidades nacionales, junto con gremios docentes, no docentes y representantes estudiantiles, convocaron este miércoles a la marcha federal universitaria que se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo con el objetivo de reclamar al Gobierno la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

El anuncio fue encabezado por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien aseguró que hasta la fecha las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%. Según sostuvo, esa situación provoca que las universidades funcionen “a la mitad de nuestras posibilidades” y “afecta seriamente el desarrollo” de sus actividades.

Conferencia de prensa de los rectores universitarios Gentileza CIN

Del encuentro participaron autoridades de distintas universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional Guillermo Brown. También estuvieron presentes representantes de gremios docentes y no docentes, como Conadu, Ctera y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, además de integrantes de la Federación Universitaria Argentina.

Bartolacci señaló además que actualmente “lo más angustiante” es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario. También reclamó una actualización de los programas de asistencia para estudiantes y explicó que muchos tienen “dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre”.

Durante la conferencia, el rector sostuvo que las universidades agotaron distintas instancias institucionales antes de convocar a una nueva movilización. “Hemos sido muy responsables en este camino, hemos priorizado siempre los canales institucionales, hicimos una y otra vez gestiones ante las autoridades nacionales, [pero] las respuestas no aparecieron”, planteó.

En ese sentido, recordó que el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario y afirmó que luego el Gobierno decidió no aplicarla. “Cuando el Poder Ejecutivo decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia a reclamar el cumplimiento de la ley”, sostuvo. También indicó que existen “fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo” y remarcó que “aún así, no tenemos respuesta”.

“Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia en su competencia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta, garantizar los recursos mínimos indispensables que el sistema universitario y científico necesita para funcionar y resolver los problemas que venimos planteando", sostuvo.

El rector expresó además que las universidades mantienen expectativas de una resolución de este conflicto mediante la vía judicial y con el respaldo de la convocatoria pública. “Tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas”, expresó.