Registraron un impactante tornado que afectó a una zona rural de Santa Fe

Un tornado dejó impactantes imágenes este viernes en Santa Fe. En el departamento de San Jerónimo, a 115 kilómetros de la ciudad, el fenómeno sorprendió a los residentes de la zona, que buscaron refugio para evitar incidentes. No se registraron heridos.

La tromba de viento surgió en medio de una alerta naranja que rige por tormentas en Rosario y en varios distritos del país, incluida Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, para San Jerónimo continuaba una alerta amarilla que se prolongará hasta la mañana del sábado inclusive.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

También se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El fenómeno

El tornado empezó en María Juana y avanzó hacia el sudeste de la provincia. En el medio se originó una tromba que afectó a la zona de Colonia Santa Irene, cerca de Centeno, reportó el medio local Aire de Santa Fe.

Desde el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe confirmaron oficialmente que se trató de un tornado. Según detallaron, el fenómeno tuvo su epicentro en la zona rural de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo, y registró ráfagas estimadas de entre 100 y 120 kilómetros por hora.

Luego siguió su trayectoria y provocó la caída de granizo en Granadero Baigorria, Rosario y otras localidades del sur provincial.

De acuerdo con los especialistas, el sistema se desplazó hacia el sur luego de formarse en jurisdicción de María Juana. Además de Colonia Santa Irene, afectó distintos sectores del sur santafesino hasta alcanzar Granadero Baigorria, Funes y otras localidades cercanas al cordón industrial rosarino.

Algunos videos comenzaron a difundirse en redes sociales sobre el fenómeno, en su mayoría grabados por vecinos de la zona que sacaron sus teléfonos asombrados ante lo que ocurría. El tornado, de gran tamaño y color marrón por el movimiento del polvo y la tierra, se movió entre los campos de la zona rural de la provincia.

Un hombre registró el momento en el que la tromba empezó a acercarse a su propiedad y decidió sacar a sus animales del establo. El residente grabó el tornado mientras movía a su perro y caballos hacia otro sector, más lejos del fenómeno que lo rodeaba.

Otro video mostró la magnitud del tornado, que llegaba a una gran altura, acompañado por una fuerte tormenta y vientos. “Cuidado, cuidado”, decía un hombre dentro de la casa. “Sí, lo estoy filmando”, le contestó una mujer que observaba desde la puerta de su vivienda.

Aunque no se reportaron personas heridas, sí se registraron daños en un tambo y una vivienda familiar.

Un vecino de la zona conocida como Campo Soto relató que el fenómeno se registró poco después de las 15.30 y aseguró que “fue muy grande”. Según contó, el tornado provocó daños en establecimientos rurales, incluido un tambo y una vivienda. “Hubo daños materiales, pero gracias a Dios no hubo heridos”, señaló.

También hay alerta amarilla por tormentas en La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. El resto de las provincias del norte, el noroeste argentino y Cuyo se encuentran en alerta por vientos intensos.

En especial, las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y la zona cordillerana de Neuquén tienen alerta naranja por viento Zonda.

Desde el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico advirtieron además que todavía resta el ingreso pleno del frente frío que generó la inestabilidad y no descartaron nuevos eventos severos aislados en la región. No obstante, aclararon que el tornado registrado este viernes ya se había disipado al caer la tarde.

Informe de José E. Bordón.