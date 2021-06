Restricciones: convocan a una “rebelión gastronómica” en pleno Palermo

Dueños de bares, restaurantes y cervecerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires preparan una protesta contra las restricciones por el coronavirus. Será una suerte de rebelión gastronómica en pleno Palermo. Y fue convocada para este sábado. En el último DNU, el gobierno nacional dispuso que tras los 9 días de “confinamiento estricto” se volvería a cerrar todo por el fin de semana del 5 y 6 de junio.

La decisión pega de lleno en el sector gastronómico, que ya viene golpeado por más de un año de pandemia. Más de 50 propietarios de establecimientos convocaron a protestar con un salón al aire libre con mesas y food trucks. Oficialmente no venderán nada, porque no se puede. Pero su idea es presionar al gobierno.

Reclaman que los dejen abrir los 7 días de la semana, que les permitan el aforo del 30 por ciento en el interior de los locales y poder extender el horario de atención al público hasta la medianoche.

Cuando fue el regreso a una nueva fase 1, a mediados de mayo, los gastronómicos protestaron fuerte. Dijeron que habían cumplido protocolos y que se habían amoldado a los requerimientos oficiales para atender en plandemia. “Estamos todos prendidos fuego y concentrados en ver cómo seguimos. No queremos hacer movilizaciones porque acompañamos las medidas sanitarias, pero obviamente no podemos más”, confió en su momento Mariano Böer, dueño de varios locales, en diálogo con LA NACION.

Para hacerse escuchar, armarán un salón externo con mesas, sillas y food trucks en Plaza Serrano, en el corazón de Palermo. Reclaman poder trabajar, cumpliendo protocolos. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de dos mil locales.

A pesar de las restricciones que regirán durante el fin de semana por la pandemia de coronavirus, la iniciativa busca visibilizar la grave crisis que sufre el sector por las restricciones vigentes. Para su realización se armará un gran salón externo con mesas y sillas respetando los protocolos vigentes. Habrá food trucks, pancartas y carteles donde se informará la cantidad de familias que dependen de los negocios afectados.

Ayer se llevó a cabo una reunión en Plaza Serrano con la presencia de dueños de restaurantes, bares y cervecerías de la Capital y Provincia de Buenos Aires, y también los representantes de las Cámaras de Empresarios Gastronómicos de Avellaneda, Quilmes, San Martin y Vicente López. En el encuentro, los participantes abordaron las distintas problemáticas que enfrenta la actividad y resolvieron la iniciativa del sábado próximo para visibilizarlos.

En Palermo, por la zona de Plaza Serrano, los bares y restaurantes comenzaron cerrar entre las 19 y 20 horas Julián Bongiovanni

Desde el 16 de abril, el presidente Alberto Fernández dispuso que todos los comercios cierren a las 19 y, desde ese horario, pueden funcionar solo con envíos a domicilio.

Algunos de los locales que apoyan y se sumarán a la iniciativa: Kubo, Club Serrano, Antwerpen, Barbara, El Taller, Crónico, Madagascar, Brujas, En Barges, Diggs, Lado V, 1870, 1870 Beer and Coffee, Lucca Vermuteria, Alchemy, Café Martínez, El Born, Segreto, Berlina, Los inmortales, Lo De Pepe Club, Polaco, Santa Birra, Complejo, Crosta Pizza, El Retorno, PH, Mr Jones, Cerveza Paso Morales, Seattle Pub, Dulce Charlotte, Mi Barrio, Cervecería 1275, La Bestia Gourmet, Estación Colombia, Cervecería Buller, Chungo, Il capo, Burton, GreenEat, Amazonia, Cervecería Rodríguez, Le Sfogline, The Capital Beer, Casa Jache, Hangar 1138, Tostado Café Club, Pier 54, Todomundo Restobar, Ohana, Guebara, Fausto cervecería, Alaire Terrace Bar, Groove, Green Parrot, El Charro, Avocado Company, Good Place, Un toque especial, La Boheme bar, The Little Bar, El niño Bar, Cleber, Ay! Miranda, 66. Kamet, Urban grill, Tinto y carbón, Palotes, Órale Juanito, Lancelot, Adorado, Distrito, Adorado Mercado, Cantina Sunae, El club de la milanesa, PIBÄ, Choripaneria, Milangueria, The Wrappee, 1516 Cerveceria, Ferona, Berim, DistritoResto, Malú Pinamar, La hija del Carnicero, Heisenburger, Sebar Bodegon cervecero, Konnan hot dog, Konnan patio cervecero, Chivata, Remake museum, El Codo Parque Patricios, El Codo Villa Crespo, Kevin Bacon, Vegan fox, Madrí, OLDAYS, Chin Bar San Telmo, Berna by Jakub, Post Street Bar, Carnal, Pertutti, Borda, Bastabar, Santos Barriles, IL Bersaglieri, El Piave, Totem espacio cultural, Titola, Si Pastron, Don Elvis Bar, Cut, Cowobongo, Los 3 Ases y Bar Sarandi.

