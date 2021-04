Restricciones: qué dice el DNU con respecto al fútbol 5

En la noche del miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas restrictivas para intentar atenuar el impacto de la segunda ola de coronavirus sobre el país. Este jueves a la mañana se publicó en el boletín oficial el DNU 235, que oficializa y especifica estos anuncios.

Entre la batería de normas que restringen o prohíben diversas actividades, se encuentra un artículo que trata sobre lo que ocurre con la práctica recreativa, tanto en lugares cerrados como abiertos. Esto es un tema de suma importancia para los cientos de argentinos que se reúnen al menos una vez por semana para despuntar su gusto por el deporte en las canchas de fútbol 5.

En el caso específico de este ítem, el inciso 2 del artículo 14 del DNU señala que “queda suspendida la práctica deportiva de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes”.

Si se toma como referencia la letra de este decreto, el fútbol 5 podría continuar funcionando en lugares cerrados, siempre y cuando los participantes no sean más de 10. Esto es justo lo que se requiere para armar un encuentro de esta actividad: cinco jugadores por cada lado.

Con respecto a las actividades recreativas al aire libre, el DNU establece que el número de participantes puede ser de hasta 20 personas.

Los protocolos de las canchas de fútbol 5

Cuando se reabrieron las canchas de fútbol cinco en noviembre del año pasado, luego de permanecer cerradas por más de ocho meses, lo hicieron con normativas que velaban por el cuidado de los jugadores.

En los establecimientos, que tenían que estar al aire libre o ambientes bien ventilados, debía haber elementos sanitizantes; solo una persona podía entrar a la administración para pagar la cancha; los jugadores del partido debían usar barbijo hasta el momento de ingresar a la cancha; y los vestuarios permanecían cerrados.

Sobre la situación que se viven en diferentes complejos, donde hay más de una cancha, este medio consultó con el ministerio de Salud qué lógica se aplicaría; sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta.

Qué dicen desde el sector

Básicamente, lo que el decreto no especifica es si las 10 personas que pueden participar de un partido de fútbol 5 se limitan a una sola cancha. En cuyo caso, no está especificado qué pasaría si un complejo deportivo tiene más de una cancha.

Al respecto, Ramiro Vergara, que tiene complejos de fútbol 5 en la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra en plena formación con otros empresarios de la Cámara de Predios Deportivos de CABA, entiende que la letra de la normativa en ese sentido “es compleja”.

El empresario aclaró, sin embargo, que “si se aplica a las canchas de fútbol 5 las normativas de los gimnasios, con un aforo del 30% en relación a la capacidad máxima por metro cuadrado, en un campo de futbol 5 ese porcentaje se cumple en exceso, porque tenés entre 50 y 300 metros cuadrados por jugador”. “Es decir, podés usar la cantidad de canchas que quieras mientras cumplas con el aforo al 30%”, añadió.

En 2020 la actividad de las canchas de fútbol 5 se paró durante casi 9 meses Info

“Estuve nueve meses sin trabajar. Yo voy a seguir porque no puedo cerrar”, dijo a LA NACION Daniel Maccio, que tiene un complejo con varias canchas en Boedo. El empresario aseguró que no recibieron ningún instructivo específico de las autoridades para explicar la letra del DNU.

“Trabajar con una sola cancha no me serviría. Y si cierro no abro más”, añadió Maccio, que explicó que debe continuar con su actividad porque tiene una gran cantidad de deudas acumuladas en el tiempo en que la actividad se paralizó durante 2020.

“Estamos muy preocupados por el futuro del rubro, que no va a poder soportar otro cierre total como el del año pasado -dijo en el mismo sentido Vergara-. Todo el sector quedó en estado de quiebra, intentando sobrevivir, para poder afrontar las deudas que se nos generaron en los casi nueve meses que estuvimos cerrados”.

Para finalizar, el empresario del fútbol 5 subrayó que se respetan las medidas para combatir el coronavirus: “Desde la Cámara estamos comprometidos en el cumplimiento de los protocolos desde la reapertura de las actividades y no hemos registrado ningún caso de contagio en el lugar. Solo hemos recibido avisos de clientes que varios días después de jugar nos avisaban que se habían contagiado y nosotros les avisamos a los demás usuarios que estuvieron en ese mismo horario, para que estén atentos a los síntomas”.

Este medio se contactó con el Ministerio de Salud para conocer si existe una definición al respecto sobre las dudas que surgieron en el sector. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta.

