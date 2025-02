Rige una alerta amarilla por tormentas para 14 provincias este viernes 14 de febrero

Días después de la feroz tormenta que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó destrozos y cortes de luz, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una serie de alertas amarillas para este viernes 14 de febrero en distintos puntos del territorio nacional, entre ellos, la Ciudad. Las zonas afectadas serán el centro y norte del país, mientras que en el sur regirá una advertencia por vientos fuertes.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en total son 14 las provincias que estarán bajo aviso por tormentas fuertes: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Estas condiciones implican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En el caso de Buenos Aires, gran parte de su territorio se verá afectado por las tormentas. Los únicos sectores donde no rige la alerta son la Costa, Tandil, Tres Arroyos, Ayacucho, Dolores y Pila. En cuanto a la Ciudad, le esperan tormentas aisladas por la tarde, que luego cobrarán más fuerzas y se producirán ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

En este contexto, el SMN recomendó: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

14 provincias estarán bajo alerta por tormentas fuertes

En tanto, en el sur rigen avisos por vientos fuertes y de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 95 kilómetros por hora. Ocurre en Santa Cruz -incluida la capital, Río Gallegos- y en Tierra del Fuego.

Alerta por calor extremo

En paralelo con la advertencia por tormentas, el organismo señaló que las altas temperaturas se mantendrán y en el norte del país regirán avisos por calor extremo, que advierten que podrían generar un efecto alto en todas las personas, incluso las más saludables. Las zonas más afectadas serán Corrientes (22.5°C), Chaco (21.1°C) y Santa Fe (23.5°C). Precisamente, las localidades implicadas son Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Obligado, San Javier, Vera, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

A su vez, el aviso de nivel naranja tendrá lugar en Formosa (23.5°C) -en Bermejo, Matacos, Ramón Lista y Patiño-, en el sector norte de Chaco -en Almirante Brown y General Güemes- y en el este de Jujuy (20.7°C), en Rivadavia. Por otro lado, la alerta amarilla fue pronosticada para el noroeste de Santa Fe, en Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo, y para Santiago del Estero (23.8°C), en Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Ante este escenario, el organismo aconsejó:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Hay alertas rojas, naranjas y amarillas por calor extremo en el norte Valeria Rotman

En otras provincias, la temperatura va a ser: Córdoba (23.9°C), San Luis (24.5°C), Mendoza (22.6°C), San Juan (27°C), Río Negro (17.4°C), Chubut (19.9°C), Santa Cruz (8.7°C), Neuquén (22.8°C), La Rioja (27.6°C), Catamarca (26.8°C), Tucumán (22°C), Entre Ríos (22.7°C).

El clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para este viernes en la ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura rondará los 24.1°C, con mínimas de 22° y máximas de 28 grados. El cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas de nueve kilómetros por hora, mientras que la humedad será del 50%.

Mientras tanto, en el conurbano bonaerense la temperatura oscilará entre los 19° y los 27°, con cielo totalmente nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

LA NACION