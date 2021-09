Río Negro: una usurpación de tierras tiene en vilo a los habitantes de Cuesta del Ternero

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La zona que en febrero de este año sufrió uno de los peores incendios de los últimos 50 años volvió este fin de semana a convertirse en foco de atención por una toma de tierras encabezada por un grupo autodenominado mapuche. Los vecinos del paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, Río Negro, denunciaron la ocupación a través de un comunicado y reclamaron respuestas urgentes de las autoridades nacionales.

“Hacemos este pedido por la simple y compleja razón de la presencia de una toma por parte de una comunidad supuestamente mapuche. Y decimos supuestamente porque acá residen mapuches desde antaño. Entendemos que se trata de un agente externo al paraje el que se hace presente hoy, sin previo aviso, sin explicaciones, sin saber los vecinos quiénes son, por qué, para qué”, indicaron en una nota las 30 familias que viven actualmente en Cuesta del Ternero, sobre la ruta provincial 6.

Una decena de encapuchados ocuparon tierras pertenecientes a la familia Rocco, en la zona de Cuesta del Ternero, a 40 kilómetros de El Bolsón Martinez Marcelo

La ocupación se produjo el sábado cerca de la Escuela Primaria N° 211 María Lucinda Quintupuray, en un terreno que pertenece a Rolando Rocco, vecino de Cuesta del Ternero. Fueron una decena de encapuchados los que ingresaron al campo de forma amenazante y colgaron banderas en las que se lee “Territorio mapuche recuperado”. Se identificaron como miembros de la comunidad Quemquemtreu.

Tras la denuncia de la familia Rocco, intervino el fiscal adjunto José Luis Torchia, y ahora es el fiscal de la Unidad Descentralizada de El Bolsón Francisco Arrien quien está trabajando en el tema. El lugar es custodiado desde ayer por efectivos de la comisaría 12a. de El Bolsón.

Barricadas

“Los encapuchados ingresaron al predio y cortaron distintas especies verdes que soportaron el paso del fuego, para poder armar barricadas y cerrar el predio”, afirmó Rocco en declaraciones a los medios.

“Nos decidimos por este lugar porque antiguamente estaba habitado por comunidades y luego el huinca ha ido despojando, robando y engañando. Hemos vuelto a este territorio para trabajar acá, ocuparnos y vivir”, dijeron a Canal 10 de Río Negro los ocupantes, sin mostrar sus rostros.

Respecto del título de propiedad que Rocco ostenta desde hace unos 40 años, indicaron: “Más allá de si tiene o no título de propiedad, nuestra gente hace mucho tiempo que ha sido despojada, y antes no existían títulos. Que no vengan con cuentos, porque acá lo único que quieren es explotar la tierra. Y nosotros solo queremos cuidar y mantener el equilibrio de esta tierra”.

Dos policías junto con una patrulla custodian las cercanías de la propiedad ocupada en Cuesta del Ternero Marcelo Martínez - LA NACION

La toma puso en vilo a los vecinos históricos de Cuesta del Ternero. Además de exigir el compromiso y la acción inmediata de las autoridades nacionales, en el comunicado difundido advierten que allí conviven “familias pertenecientes a pueblos originarios desde siempre, es decir, que han estado ancestralmente aquí residiendo, desde antes de la llegada de los primeros habitantes descendientes europeos”.

Por eso, tras aclarar que quienes irrumpieron este fin de semana en el campo privado no pertenecen a la comunidad local, exigieron que “se intervenga, que se lleve a cabo un abordaje de la situación con la seriedad que amerita, es decir, con el llamado a la participación activa de todas las partes involucradas”.

Antecedentes

La ocupación ilegal de un predio en Villa Mascardi perteneciente a Parques Nacionales, en el kilómetro 2006 de la ruta 40, por parte de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu está entre los antecedentes más emblemáticos de este tipo de tomas, que tienen como denominador común la supuesta “recuperación de territorios ancestrales”. Comenzó en 2017 y se tornó particularmente violenta durante 2020.

La zona donde ocurrió la usurpación fue escenario en febrero de uno de los incendios forestales más voraces Marcelo Martínez - LA NACION

Varios miembros de la comunidad fueron imputados por la usurpación del predio de Parques y también por la que protagonizaron en abril de 2020 en el predio denominado Cabaña Hueche Ruca, que pertenece al Obispado de San Isidro.

También en el Parque Nacional Los Alerces, cerca de Esquel, la comunidad mapuche Pailako tomó en diciembre del año pasado una seccional de guardaparques como parte de un reclamo territorial.

“Desde el territorio recuperado a Parques Nacionales, comunicamos a la sociedad en general que hemos ocupado de forma permanente la seccional El Maitenal. Ante las intenciones de Parques de querer ubicar un nuevo guardaparques en este lugar, manifestamos que esta vivienda se encuentra dentro del territorio de Pailako”, difundieron en aquel momento a través de las redes sociales.