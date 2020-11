Una joven sospechó que un taxista la iba a secuestrar y lo denunció en un video que se hizo viral 02:36

18 de noviembre de 2020

Una joven rosarina denunció este lunes un intento de secuestro por parte de un taxista y usó su red social para alertar a otras mujeres sobre el angustiante momento que vivió. "Si no me bajo ahora, no la cuento más", reveló Sofía, entre lágrimas, lo que pensó esa madrugada, mientras viajaba en taxi a su casa.

El video que la joven difundió este lunes, con el proposito de que "todo el mundo sepa" lo que le pasó, se volvió rápidamente viral. En la grabación, Sofía contó cómo el taxista comenzó, durante el viaje, a intercambiar una serie de audios de Whatssap en dónde pedía y hablaba de distintos tipos de comida, que la hicieron sospechar de que pudiera tratarse de un mensaje en código.

La joven relató en la grabación, que difundió desde su cuenta de Instragram, que optó por bajarse del taxi. "Tenía sospechas de que iba a un lugar de trata por lo menos (...) Le dije: 'Me quiero bajar acá' y me empezó a preguntar muchas cosas. Eran $114 y le di $120. Me bajé y me fui caminando tranquila para no levantar sospechas", aclaró Sofía.

Al bajarse, Sofía le hizo señas a un auto en el que viajaban tres chicos que la asistieron y le ofrecieron acompañarla a la comisaría para realizar la denuncia, pero, según aclaró, sólo quería llegar a su casa. Luego de grabar su descargo, la joven fue a la Fiscalía.

"No podés ir a tomar una birra con tus amigos porque sos mujer, sos carne de cañón para lo que sea. Literalmente soy un objeto, una cosa para comer", se lamentó la joven en una parte del video.

Esa misma noche, después de la difusión del video, el taxista dio a conocer su versión de los hechos y se defendió públicamente al compartir los audios por los que la joven decidió interrumpir el viaje sobre la calle España y el Boulevard 27 de Febrero.

En tanto, ayer, el taxista desmintió las acusaciones en su contra en el centro de Justicia Penal donde se presentó acompañado de sus hijos y colegas taxistas. El conductor denunciado argumentó que a lo largo del viaje iba hablando con sus hijos por Whatssap y dijo que se sorprendió cuando la joven se bajó del vehículo y que "en ningún momento" quiso secuestrarla.

