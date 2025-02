Rosario: un joven de 19 años jugaba al fútbol, recibió un pelotazo en el pecho y murió

Un joven de 19 años murió durante la noche de este jueves luego de recibir un golpe en el pecho mientras juagaba al fútbol con amigos en una cancha de la ciudad de Rosario, Santa Fe. El hecho ocurrió en un complejo amateur del sur de la ciudad.

Alrededor de las 23, en el complejo de canchas “Polifútbol”, ubicado en Arijón 65 bis, la víctima - identificada como Facundo Uriel R.- jugaba al fútbol y en medio del partido recibió un pelotazo en la zona del pecho; inmediatamente después cayó al suelo y comenzó a convulsionar.

En ese contexto, un amigo lo llevó al Hospital Roque Sáenz Peña a bordo de un auto particular. Los médicos del centro de salud rosarino lo atendieron de urgencia por un traumatismo de tórax, pero la víctima ya había ingresado sin signos vitales, por lo que su muerte fue constatada pasadas las 00.30.

Lucrecia Benedetto, subdirectora del hospital, indicó al medio Cadena 3: “Ingresó a las 23.30 sin signos vitales. Se le realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Lamentablemente no tuvimos resultados”. Luego, sumó: “Normalmente no tiene una cosa que ver con la otra. Es algo para estudiarlo. No podemos definir el caso sin haber estado en el lugar. Ingresó muerto. No es algo frecuente”.

En tanto, la Policía reportó la muerte este viernes e inició una investigación para esclarecer lo sucedido. De acuerdo a las primeras informaciones, Facundo sufrió un fuerte golpe en el pecho y luego presentó una descompensación. Además, trascendió que el amigo que lo llevó al hospital declaró que recibió un pelotazo en el tórax.

Los agentes provinciales revelaron que su familia está conmocionada luego de ser notificada de la muerte del joven, según publicó el medio local La Capital. El operativo también incluyó la intervención de la Brigada de Orden Urbano (BOU).

La cancha donde sucedió el episodio se encuentra en un complejo con carpetas de césped sintético con terrenos para equipos de cinco y seis integrantes.

LA NACION