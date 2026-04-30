Llega la Feria del Alfajor: este es un plan divertido para disfrutar del fin de semana largo cerca de Buenos Aires

Para quienes buscan una escapada distinta durante el fin de semana largo, hay una propuesta irresistible a pocas horas de viaje: la Feria Argentina del Alfajor 2026, un evento que reúne a productores de todo el país y que promete tres días repletos de sabores, tradición y cultura dulce.

La feria se realizará del 1° al 3 de mayo en la Terminal Fluvial de Rosario, frente al icónico Monumento Nacional a la Bandera. Con entrada abierta al público y una amplia oferta gastronómica, el encuentro se posiciona como uno de los planes más atractivos para quienes quieran combinar turismo, gastronomía y paseo.

La feria recorre las principales ciudades del país (Foto: @feriaargentinadelalfajor)

Ubicada a unas tres horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, Rosario será el punto de encuentro para emprendedores, fabricantes artesanales y marcas consolidadas que forman parte de la creciente industria alfajorera argentina.

Un evento para los fanáticos del alfajor

La Feria Argentina del Alfajor tiene como objetivo visibilizar y promover la industria del alfajor, uno de los productos gastronómicos más representativos del país.

Durante el evento, los visitantes podrán recorrer stands con productores de distintas regiones, probar variedades tradicionales y también innovadoras, además de conocer cómo se elaboran estos dulces que forman parte de la identidad argentina.

La industria del alfajor sigue creciendo en el país (Foto: @feriaargentinadelalfajor)

Detrás de cada alfajor hay una cadena agroproductiva que involucra a productores de materias primas, emprendedores gastronómicos y pequeñas y grandes fábricas. El crecimiento del sector fue notable en los últimos años y hoy conviven desde emprendimientos artesanales hasta empresas con presencia internacional.

El Mundial del Alfajor

La feria también funciona como una antesala de uno de los eventos más importantes del rubro: el Campeonato Mundial del Alfajor, que se realiza cada año en agosto en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa competencia participan productores de distintos países que presentan sus creaciones ante un jurado especializado. En la edición 2025, el premio mayor fue para el emprendimiento argentino Chacra Los Retamos, de la provincia de Chubut, que se destacó con un alfajor elaborado con harina de nuez, dulce de leche y cobertura de chocolate blanco.

Los organizadores también realizan el Mundial del Alfajor en agosto (Foto: @feriaargentinadelalfajor)

Un dulce con historia y tradición

El alfajor no solo es un clásico de la gastronomía argentina: también tiene un fuerte valor cultural. A lo largo de los años se convirtió en un símbolo de encuentros familiares, celebraciones y regalos entre amigos.

Su popularidad impulsó una enorme diversidad de versiones. Existen alfajores simples, dobles o triples, con rellenos que van desde el tradicional dulce de leche hasta combinaciones más innovadoras. Las coberturas también varían entre chocolate, glaseado o azúcar impalpable, reflejando la creatividad de los productores.

Cada alfajor cuenta una historia: la del lugar donde se produce, los ingredientes que lo componen y el trabajo artesanal detrás de cada pieza.

Hay decenas de variedades de alfajores para probar en el evento (Foto: @feriaargentinadelalfajor)

Una escapada perfecta para el fin de semana largo

Con degustaciones, stands y propuestas gastronómicas, la feria se presenta como una excelente excusa para visitar Rosario y disfrutar de uno de los dulces más emblemáticos del país.

Para quienes viven en Buenos Aires, el plan combina viaje corto, paseo turístico por la ciudad y una experiencia ideal para los amantes del dulce de leche y el chocolate.

En definitiva, una escapada distinta que mezcla tradición, innovación y mucho sabor.