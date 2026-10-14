Salud del papa León XIV: qué va a pasar con los feriados por la visita a la Argentina

En medio de la conmoción mundial por la salud del papa León XIV, tras ser operado de un tumor maligno en uno de sus pulmones, hay expectativa sobre qué va a pasar con los tres feriados que decretó el Gobierno por la visita del sumo pontífice a la Argentina, programada para el 9, 10 y 11 de noviembre.

El esquema de feriados previsto

Lunes 9 de noviembre:

Jurisdicción donde rige: todo el país.

todo el país. Martes 10 de noviembre:

Jurisdicciones donde rige: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre:

Jurisdicción donde rige: Provincia de Buenos Aires.

Qué dijo el Gobierno

El presidente Javier Milei afirmó el martes que el gobierno nacional se encuentra dispuesto a modificar el calendario oficial de feriados en caso de que la operación del papa León XIV obligue a reprogramar su llegada al país, hasta el momento prevista de forma oficial por el Vaticano para el mes de noviembre.

Javier Milei y el papa León XIV vatican media

“Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, sostuvo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

Entonces, si la visita del Papa se postergara, también se pasarían los feriados, que fueron establecidos por decreto.

La salud de León XIV y su gira

El pontífice fue sometido el martes en el Hospital Gemelli de Roma a una intervención de extirpación de un nódulo pulmonar detectado en un chequeo de rutina. La Santa Sede informó que estará internado durante una semana y que suspendió todas sus visitas hasta el próximo martes.

En esta línea, el cardenal Luis Antonio Tagle lo reemplazó en la misa que tenía prevista para este miércoles, en el marco del encuentro sobre Amoris Laetitia, una exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia.

Papa León XIV antes de ser operado en el Hospital Gemelli ALBERTO PIZZOLI - AFP

Más allá de que “la intervención fue exitosa y no hubo complicaciones”, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho lo obligará a adaptarse a una nueva rutina, con mayores cuidados, controles médicos y, posiblemente, tratamientos adicionales.

Además, aunque por ahora el Vaticano no anunció cambios en su agenda, es probable que deba postergar su esperado viaje a Uruguay, la Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

“Yo no lo veo al viaje: además de que tienen que esperar 15 días para ver si tiene que hacer algún tratamiento, y aunque suponiendo que no, que está todo limpio, curado, el hombre en la etapa peruana debería subir a Cuzco, a 3400 metros, bajar a Pullcalpa, a la selva, donde hace un calor terrible y la humedad te plancha e ir saltando de avión en avión… No lo veo. Incluso si va solo a Uruguay y Argentina… Es un viaje de ida de 14 horas”, dijo a LA NACION un monseñor de la curia que prefirió el anonimato, que especuló que un anuncio de postergación del viaje podría darse al regresar el Papa al Palacio Apostólico, la semana próxima.