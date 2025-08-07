San Cayetano: cómo visitar el santuario en Liniers y cuál es el cronograma de actividades

Este jueves 7 de agosto es el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. Se trata de un santo con muchos adeptos en nuestro país. En esta fecha cientos de fieles peregrinan hasta el Santuario en Liniers, ciudad de Buenos Aires, para agradecer al santo y pedirle bendiciones.

Para quienes quieran participar de esta tradición, en donde la gente le pide a esta figura ayuda, es fundamental saber cómo visitar el santuario y cuál es el cronograma de actividades previstas paras las fiestas patronales de este jueves.

El Santuario de San Cayetano recibe peregrinos cada 7 de agosto Gentileza Santuario de San Cayetano

Cómo visitar el Santuario San Cayetano en Liniers

El Santuario San Cayetano se encuentra ubicado en Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers. Está muy próximo a la estación de tren Liniers, que pertenece al Ferrocarril Sarmiento, lo que facilita su acceso por este medio de transporte.

De todos modos, también se puede viajar en colectivo, puesto que tienen varias paradas cerca de la iglesia. Las principales líneas que pueden dejar a alguien cerca del santuario son: 1, 2, 4, 8, 21, 28, 34, 46, 47, 80, 86, 96, 99, 104, 106, 108, 109, 117, 136, 153, 161, 163, 166, 172, 174, 182, 185, 205, 237, 242, 253, 284, 298, 302, 325, 326, 343, 378, 382, 390 y 621.

Además, está muy accesible desde avenidas importantes como Avenida Rivadavia y General Paz, además de autopistas como la Perito Moreno y la del Oeste. Esto facilita llegar también en vehículo particular o taxi.

De todos modos, quienes no puedan asistir este año, tienen la posibilidad de ver la misa en vivo, que se transmite a las 11 por la cuenta de Facebook oficial del santuario. En tanto, para quienes quieran acercarse a la iglesia este jueves, el Santuario recibe a los peregrinos de 6.30 a 19. Asimismo, se hacen tres misas en el día: a las 7, 11 y 18.

San Cayetano: el cronograma de actividades

Desde el Santuario detallaron un cronograma de actividades que se realizan en la iglesia en la previa de la peregrinación de los creyentes de San Cayetano este jueves 7 de agosto:

14: bendición de la fila de los peregrinos

19: cierre del santuario

20: vigilia popular y cultural en la puerta del templo

22.45: salida de la imagen de San Cayetano a la puerta del santuario

00: apertura del templo

Las actividades previstas para el miércoles 6 de agosto en el Santuario San Cayetano de Liniers Facebook

Además, se rezará el noveno día de la novena ―diferentes oraciones que se hacen durante nueve días consecutivos de oración para pedir gracias especiales, ofrecer peticiones o rezar por una intención específica― en las misas de la jornada, que se hacen a las 7, 11 y 18.

A continuación, esta es la oración del noveno día de la novena de San Cayetano, según indica la agencia de noticias católica ACI prensa:

Oh Glorioso San Cayetano, Tú recibiste muchas bendiciones especiales de Jesús, visiones y experiencias místicas debido a tu unión íntima con Él.

Al contemplar el misterio de la encarnación, María se te apareció y puso en tu regazo al niño Jesús. Sostuviste al bebé e hiciste de tu corazón su dulce morada.

Jesús te amó verdaderamente y su Madre Santa confió en ti. Escucha nuestras súplicas en este último día de nuestra novena y preséntaselas al Niño Dios.

Demuéstranos que ahora en el cielo tú estás más cerca de Jesús y escucha tus ruegos. Amén.

Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. San Cayetano, ruega por nosotros.