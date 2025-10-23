San Isidro: cortes, desvíos y controles por el recital de Imagine Dragons en el Hipódromo

El recital que Imagine Dragons ofrecerá este jueves en el Hipódromo de San Isidro convocará a unas 65.000 personas y, ante esa magnitud, el municipio desplegó un amplio operativo de tránsito, seguridad y limpieza en toda la zona. Las medidas comenzaron a aplicarse desde las primeras horas de la tarde, con cortes de calles, desvíos y controles de acceso tanto vehicular como peatonal, para garantizar el normal desarrollo del evento.

Desde las 14, las inmediaciones del Hipódromo quedaron bajo un esquema especial de ordenamiento. Según se informó, se reforzó la presencia de agentes de tránsito, móviles de patrullaje y personal de la Patrulla Municipal. Participan 85 agentes y 14 móviles, además de personal policial adicional. El monitoreo general está a cargo del Centro de Operaciones Municipal, con cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333.

El operativo especial en San Isidro por el show de Imagine Dragons: calles cortadas y desvíos

Para ordenar la circulación de vehículos, se realiza un operativo con agentes, grúas y móviles en las principales intersecciones, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. También se controla el estacionamiento indebido y la detención en doble fila. Por obstrucción de garajes, se puede llamar al 147.

A partir de las 14 se cerró al tránsito el ingreso al barrio Ernesto de las Carreras desde la avenida Márquez. En el cruce de las avenidas Santa Fe y Márquez hay personal regulando el cruce de peatones y el paso de vehículos, y también en la rotonda de Márquez y Fleming. En los accesos al Hospital Central se garantiza la entrada y salida de ambulancias y urgencias. Además, se estableció el estacionamiento a 45 grados sobre la avenida Márquez.

Durante la noche, el dispositivo se modificará para acompañar la salida del público. Desde las 22 se realizarán cortes en distintas intersecciones: Rivadavia y Alem; R. S. Peña y Rivadavia; Diego Palma y Rolón; y Obispo Terrero y Rolón. Los pasos a nivel de Alem y Belgrano también permanecerán cerrados durante la desconcentración. A las 23, se sumará el corte de Fleming entre U. Nacional y Márquez, destinado a los micros de espera que trasladarán a grupos de asistentes. Para facilitar el movimiento peatonal hacia la estación San Isidro del ferrocarril Mitre, se montará un vallado vehicular en el túnel de R. S. Peña, habilitando un corredor peatonal seguro en sentido a la avenida Centenario.

El operativo de salida también contempla el cierre total de la avenida Márquez en el cruce con Centenario y Santa Fe, así como a la altura de Diego Carman. A lo largo de Márquez se dispondrán cinco salidas peatonales especialmente señalizadas para evitar que la multitud se mezcle con el tránsito vehicular. Según las autoridades, el objetivo es desconcentrar el área de manera escalonada, reduciendo los puntos de conflicto y mejorando la seguridad de quienes regresen caminando hacia las estaciones o zonas de transporte público.

En paralelo, el municipio reforzará las tareas de limpieza en el perímetro del Hipódromo. Cuadrillas del área de Espacio Público trabajarán antes, durante y después del recital, con contenedores de residuos adicionales en las cuadras de mayor tránsito peatonal. También funcionará la guardería municipal de bicicletas ubicada en la estación San Isidro, sobre Cosme Beccar 160, como opción para quienes lleguen en ese medio.

Las autoridades locales recomiendan evitar circular por la zona en vehículo particular y, de ser posible, optar por el transporte público. El despliegue municipal permanecerá activo hasta finalizada la desconcentración total, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y de los vecinos de los alrededores.