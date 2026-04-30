El mapa de la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador convocada por la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves, a partir de las 15 horas, una marcha en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador. Los diferentes gremios agrupan a sus bases para manifestarse contra la situación económica, el endeudamiento familiar y las nuevas condiciones laborales La zona entre el Congreso y Casa Rosada verá restringido su tránsito.

La CGT convocó a una marcha este jueves 30 de abril por el Día del Trabajador

Los cortes de tránsito empiezan a las 13.00 y se extienden durante gran parte de la tarde en distintas partes del microcentro porteño. Las principales calles afectadas son Avenida de Mayo y 9 de Julio, particularmente en las inmediaciones de la plaza.

Las agrupaciones de jubilados se concentran en Avenida de Mayo y Callao, mientras que el gremio docente UDA estableció su punto en Avenida de Mayo y Bolívar.

Los trabajadores bancarios fijaron su ubicación en Sarmiento 341 y la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) eligió Diagonal Sur y Alsina. La columna principal de la central obrera se ubica en Chacabuco y Diagonal Sur.

Camioneros agrupa a sus afiliados en 9 de Julio y Avenida Belgrano y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se reúne en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. SITIA dispuso su encuentro en Carlos Calvo 1535.

ATE ocupa la esquina de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, cerca de UOCRA, que se ubica en Belgrano 1870. La Policía de la Ciudad controlará el avance de las columnas y las fuerzas federales mantienen el vallado de la Casa de Gobierno.

Todas ellas se dirigirán en conjunto hacia Casa Rosada, donde será el punto cúlmine del acto.

Las distintas organizaciones se encunetran en el frente de Casa Rosada Rodrigo Néspolo

Los reclamos principales

Los gremios se movilizan para reclamar por el aumento del costo de vida, la caída del consumo, la pérdida de empleos, el endeudamiento familiar y las limitaciones al derecho de huelga.

“Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, expresó la CGT en su convocatoria digital.

El reclamo judicial contra la reforma laboral aprobada en el Congreso también es uno de los ejes de la jornada, ya que la central obrera denunció que la normativa limita el derecho a huelga, pero la Cámara del Trabajo decidió mantener su vigencia el pasado 23 de abril.

La CGT partiría desde Chacabuco y Diagonal Sur hacia la Casa Rosada Nicolás Suárez

Esta resolución suspendió una medida cautelar del juez Horacio Ojeda que frenaba 80 artículos. Los abogados sindicales recusaron a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González por falta de imparcialidad.

Al mismo tiempo, la jornada contempla una celebración religiosa para conmemorar al papa Francisco tras el aniversario de su fallecimiento el pasado 21 de abril. Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando, destacó la labor del sumo pontífice en defensa del mundo del trabajo.