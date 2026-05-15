Las efemérides del 15 de mayo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 16 años del último recital de Gustavo Cerati.

La presentación final del fundador de Soda Stereo fue en 2010 en el campus de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, donde se encontraba en el cierre de la gira por su disco solista Fuerza natural. Por eso, muchos de los temas que sonaron aquella noche eran parte de aquel álbum, como “Magia”, “Déjà vu”, y “Amor sin rodeos”, pero también tocó clásicos de la banda que lo disparó a la fama internacional y su propia carrera en solitario.

La última canción que interpretó en este show y en su vida fue “Lago en el cielo”: una tema que forma parte de su disco Ahí vamos, de 2006. “Ahí va un regalo, no mío, de la naturaleza o de lo que sea, para todos ‘Un lago en el cielo’, acá, bien alto. Gracias, Caracas”, dijo antes de empezar a cantar.

Luego de cerrar el show, Cerati fue a camarines, donde sus compañeros lo notaron algo desorientado. Poco después, sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a ser internado y luego a un estado de coma en el que permaneció por cuatro años hasta su muerte el 4 de septiembre de 2014.

Efemérides del 15 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1859 – Nace Pierre Curie, físico francés.

1928 - Se estrena el primer cortometraje del personaje Mickey Mouse titulado Plane Crazy.

1940 – McDonald’s abre su primer restaurante en San Bernardino, California.

1963 – El astronauta estadounidense Gordon Cooper da 22 vueltas a la Tierra a bordo de la nave espacial Faith VII.

1987 - Nace el tenista Andy Murray.