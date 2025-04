San Jorge: quién fue y cuál es la oración que se usa para pedir su ayuda

El Día de San Jorge se conmemora cada 23 de abril por la Iglesia católica, una fecha que rinde homenaje a su figura. Es un símbolo de la virtud cristiana y de quienes deben enfrentar situaciones de lucha y dificultad. Su imagen es asociada a la fuerza y el valor, por lo que es considerado el patrono de los caballeros, los soldados, los scouts, los esgrimadores, y los arqueros; además se le invoca contra la peste y la lepra y contra las serpientes venenosas.

Su figura ha sido venerada por Su Santidad el Papa Francisco y es también el Patrono de Armas de Caballería del Ejército de Argentina.

El papa Francisco era muy devoto de San Jorge, con quien compartía nombre de Bautismo Natacha Pisarenko - AP

¿Quién fue San Jorge?

San Jorge nació hacia el año 275 d.C en Lydda, Palestina, de acuerdo a la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Hijo de una familia de trabajadores, desde temprana edad, ingresó al ejército imperial romano y ascendió rápidamente en la milicia gracias a su carisma y buen desempeño.

De acuerdo a la historia, tomó conocimiento del temor de los ciudadanos acerca de un gigante lagarto, que podría tratarse de un caimán o cocodrilo. Con el fin de asistir a la población, decidió buscar a este animal y vencerlo. Tras triunfar en su misión, muchos afirman que observaron a San Jorge dar gracias a Dios y ofrecer su victoria a Jesucristo.

Sin embargo, en esa época el emperador Diocleciano perseguía a los creyentes cristianos. Al tomar conocimiento de su fe, el gobernante le ordenó arrepentirse, pero San Jorge se negó y volvió a confirmar devoción por Cristo. De esta manera, se le condenó a un fuerte castigo seguido por la muerte.

Conocé los datos más saliente de la historia del santo que la Iglesia católica celebra hoy 23 de abril

Su ejecución tuvo lugar en Nicomedia, actualmente Turquía, en el año 303 d.C. A pesar de ser duramente castigado por azotes, el santo no mostró arrepentimiento de su fe y se mantuvo en silencio hasta ser decapitado. Debido a su historia se convirtió, en uno de los mártires del catolicismo y santos de la iglesia.

San Jorge se encuentra representado por una imagen de él montando un caballo, con un traje y armadura militar de estilo medieval. Porta una palma, una lanza y un escudo, y se encuentra junto a una bandera blanca marcada con una cruz roja.

Oración a San Jorge para pedir su ayuda

Tal como señala la ACI Prensa, esta es la oración para pedirle a San Jorge por cualquier necesidad:

San Jorge se celebra hoy Portal San Jorge

San Jorge, guerrero valeroso,

que defendiste a la princesa de la Capadocia,

al abatir con tu lanza al feroz dragón,

te solicito humildemente

que vengas en mi auxilio

y me protejas de las acechanzas del demonio,

los peligros, las dificultades, las aflicciones.

Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo,

escóndeme de mis enemigos,

de mis perseguidores, de las envidias,

magias, hechizos y maleficios.

Protegido con tu manto,

caminare a través de los mares y la tierra,

noche y día, mes a mes, año tras año,

y mis enemigos no me verán,

no me oirán, no me seguirán.

Bajo tu protección no caeré,

no me perderé, no sangraré.

Igual que Nuestro Dios; Salvador

estuvo nueve meses protegido

en el vientre de la Virgen María,

así yo estaré protegido bajo tu manto,

teniéndote delante de mí,

armado con tu lanza y tu escudo.

Amén.

